Lina Esposito campionessa d’Italia!

Un’altra maglia tricolore arricchisce il palmares dell’A.S. Roma Ciclismo! La conquista Lina Esposito, che torna dalla Granfondo Terre dei Varano con il titolo di campionessa italiana nella categoria w7. Un successo meritatissimo e particolarmente significativo per l’atleta giallorossa, dopo la delusione della Granfondo Alè Merckx, da cui sarebbe tornata con la maglia di campionessa europea se si fossero applicate le consuete regole che danno diritto di concorrere ai titoli internazionali solo ai tesserati F.C.I

L’impegno e i sacrifici di Lina l’hanno comunque portata a un grande risultato che la ripaga degli sforzi e cancella il retrogusto amaro che era rimasto dalla settimana precedente. “Un buon risultato per Lina era nell’aria – ci dice il responsabile del settore strada Nazzareno Asci – non solo per ciò che era successo a Verona, ma in generale sono tanti anni di sacrifici che sono stati ripagati da una giornata emozionante e faticosa, che ho avuto il piacere e l’onore di condividere con lei fino alla fine”.

Ottime prove anche per Beatriz Gallego Fernandez e Gabriela Cristea, quarta classificata nella categoria w3. Beatriz invece, non in corsa per il titolo italiano, ha chiuso con un ottimo secondo posto nella categoria w1. Per quanto riguarda la classifica della Granfondo sono state tenute in considerazione solo le fasce w1, w2 e w3 e nelle ultime due categorie Gabriela Cristea e Lina Esposito hanno ottenuto rispettivamente il quinto e il sesto posto. Per il campionato italiano, invece, sono state tenute in considerazione le otto categorie F.C.I.

Ottima prova di squadra alla Sportful Dolomiti Race, con Roberto Marcotullio, Fabrizio Angelilli, Massimo Asci, Roberto Grassi, Vittorio Loggetto e Luigi Di Blasio che hanno domato il “lupo del Manghen”, dimostrandosi una volta in più dei veri lupi.

Per quanto riguarda il Team MTB da segnalare la partecipazione di Cesare Paladini alla “Leonessa Prestige”, gara che l’atleta giallorosso, penalizzato da una caduta a metà gara che gli è costata un taglio sul naso, ha concluso al ventinovesimo posto assoluto, sesto della sua categoria. La gara si è svolta su un percorso unico di 52 chilometri, con 1500 metri di dislivello.