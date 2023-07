Alice Esposito e Federico Rossi campioni italiani coppi artistico senior, dedicano la vittoria a Michele Sica

Ottava giornata ai Campionati italiani specialità Libero, Coppie artistico e Inline categorie Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior. La competizione tricolore a Ponte di Legno oggi ha premiato le Coppie Junior e Senior.

Tra le Coppie artistico Junior bel sorpasso di Manuel Cioni e Anna Serafini (Pol. Pontevecchio e Magic Roller) che, con 129.06 punti, si lasciano alle spalle Lorenzo Tommasi e Anna Giulia Calabrese (entrambi S. Domenico Savio) fermi a 125.06. Confermano invece la terza posizione José Maria Inglese e Matilde Matteucci (entrambi Rinascita Sport-Life) con 117.95.

“Lo scorso anno, sempre ai Campionati Italiani disputati a Ponte di Legno, Anna ha subìto un importante infortunio durante la gara categoria Jeunesse – raccontano i due che pattinano assieme da un paio d’anni – Questo ha significato un periodo di stop, dunque questo successo vale doppio”.

Immensi Federico Rossi e Alice Esposito (Pol. Funo e Rinascita Sport-Life) che con 222.88 punti meritano la medaglia d’oro nelle Coppie artistico Senior. Argento per Tommaso Cortini e Micol Mills (Rinascita Sport-Life e Pol Orizon) con 178.54 e bronzo per Alessandro Bozzini e Alice Piazzi (Piacenza Asd e Pol. Pontevecchio) con 143.95.

“È stata un’esperienza tosta, ma ci siamo divertiti – raccontano la 20enne Alice Esposito e il 23enne Federico Rossi che pattinano assieme da ormai nove anni – Gli Italiani sono tra le gare più sentite perché si svolgono in casa, inoltre abbiamo presentato il programma nuovo. Siamo contenti del risultato e vogliamo dedicare questo successo a Michele Sica con tutto il nostro cuore”.

Inoltre in pista le Senior donne per il programma corto. Si piazza provvisoriamente in prima posizione Giada Luppi (Primavera D. Sport) con 59.28, seconda per Sara Franceschini (La Spezia R.) con 58.90 e terza per Yenè Corinna Soro Bonati (Fi Oltrarno Patt.) con 58.34.

Gli Italiani, organizzati grazie all’impegno della società organizzatrice Rosa Camuna Skating, e con il supporto della Federazione, termineranno venerdì 7 luglio 2023.

Risultati di lunedì 3 luglio 2023:

COPPIE ARTISTICO JUNIOR

1. Manuel Cioni e Anna Serafini (Pol. Pontevecchio e Magic Roller)

2. Lorenzo Tommasi e Anna Giulia Calabrese (entrambi S. Domenico Savio)

3. José Maria Inglese e Matilde Matteucci (entrambi Rinascita Sport-Life)

COPPIE ARTISTICO SENIOR

1. Federico Rossi e Alice Esposito (Pol. Funo e Rinascita Sport-Life)

2. Tommaso Cortini e Micol Mills (Rinascita Sport-Life e Pol Orizon)

3. Alessandro Bozzini e Alice Piazzi (Piacenza Asd e Pol. Pontevecchio)

Il programma di domani, martedì 4 luglio 2023:

12.40 – 15.10 Gara Lungo Junior Maschile

15.20 – 18.25 Gara Lungo Senior Maschile

18.25 – 18.45 Premiazioni Junior e Senior Maschile

Foto di Raniero Corbelletti