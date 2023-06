Zanetti, Empoli:” mi dispiace perdere questo gruppo”

Paolo Zanetti commenta la sconfitta contro la Lazio, arrivata al termine di una bella stagione.

“La mia squadra ha fatto il massimo anche stasera e non ha regalato nulla alla Lazio, i ragazzi mi sono piaciuti per mentalità. La partita è stata giocata al massimo contro una squadra che ha fatto un campionato impressionante. La nostra è stata un’annata dispendiosa, siamo andati a curare molti dettagli anche dal punto di vista mentale. Dovevamo fare risultati ed esperienza, nei momenti di difficoltà, soprattutto per merito del club, siamo riusciti a guardare oltre. I giocatori vanno celebrati e li devo ringraziare anche stasera. Mi dispiace perdere questo gruppo”.