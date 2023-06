Torino , Juric:”sono orgolioso di come i ragazzi hanno lavorato”

I ragazzi hanno lavorato duramente, dispiace non aver ottenuto l’ottavo posto.

Oggi hanno dato tutto, i punti li abbiamo persi in altre partite in cui abbiamo creato tanto ed e’ andata male”. Cosi’ a Dazn, Ivan Juric, tecnico del Torino, dopo la sconfitta contro l’Inter.

“I miei ragazzi hanno sempre ascoltato, abbiamo messo tante idee nuove. Possiamo ancora crescere tanto nella percezione del gioco. Sono orgoglioso di come i ragazzi hanno lavorato i ragazzi e di come stanno in gruppo, non era scontato”.