Serie A – Empoli-Lazio 0-2

Allo stadio Castellani nell’ultima gara della stafione, la Lazio batte l’Empoli 2-0.

Dopo un primo tempo combattuto e con poche occasioni, tra cui una conclusione di Immobile deviata da Vicario, la Lazio ha sbloccato il match a inizio ripresa con Romagnoli, bravo a spizzare in porta un calcio d’angolo di Luis Alberto. La reazione toscana non ha portato pericoli per Provedel. Al 90′ Empoli in dieci espulso Cambiaghi . In pieno recupero i biancocelsti piazzano i colpo del 2-0 . Luis Alberto su assit di Ciro Immobile.

IL TABELLINO

EMPOLI-LAZIO 0-2

Empoli (4-2-3-1): Vicario (38′ st Ujkani); Stojanovic , Walukiewicz , Luperto , Cacace ; Grassi (12′ st Henderson ), Bandinelli (30′ st Haas ); Akpa Akpro , Fazzini (38′ st Satriano), Cambiaghi ; Piccoli (30′ st Destro ). A disp.: Perisan, Tonelli, Ismajli, Parisi, Renzi, Pjaca, Vignato. All.: Zanetti .

Lazio (4-3-3): Provedel ; Hysaj , Patric , Romagnoli (26′ st Casale ), Pellegrini ; Milinkovic-Savic , Vecino (26′ st Cataldi ), Luis Alberto ; F. Anderson , Immobile, Pedro (18′ st Zaccagni ). A disp.: Maximiano, Adamonis, Radu, Gila, Antonio, Zaccagni, Lazzari, Bertini, Basic, Cancellieri, Gonzalez. All.: Martusciello .

Marcatori: 3′ st Romagnoli, 47′ st Luis Alberto

Arbitro: Massimi

Ammoniti: Akpa Akpro(E); Milinkovic-Savic, Vecino (L)

Espulsi: 45′ st Cambiaghi (E) per somma di ammonizioni