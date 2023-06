Orgoglio grigiorosso! Cremonese -Salernitaa 2-0

La Cremonense chiude la stagione e davanti al suo pubblico batte la Salernitana 2-0.

La formazione di Ballardini, costretto a due cambi nei primi 17 minuti, sblocca la sfida dello Zini grazie al rigore guadagnato su Bohinen e trasformato da Buonaiuto, che al 26′ spiazza Ochoa. Il raddoppio, invece, è un meraviglioso sinistro a giro all’88’ di Tsadjout, che entra ad inizio ripresa e chiude i giochi.

IL TABELLINO

CREMONESE-SALERNITANA 2-0

Cremonese (3-5-2): Sarr ; Aiwu , Chiriches (12′ Bianchetti ), Vasquez ; Ghiglione (38′ st Sernicola), Meité , Pickel , Galdames (17′ Castagnetti ), Valeri ; Buonaiuto (1′ st Okereke ), Ciofani (1′ st Tsadjout ). A disp.: Carnesecchi, Saro, Quagliata, Acella, Benassi, Basso Ricci, Afena-Gyan. All.: Ballardini

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa ; Daniliuc , Gyomber (31′ st Sambia ), Pirola (47′ st Ekong ); Kastanos , Coulibaly , Bohinen(17′ st Nicolussi Caviglia ), Mazzocchi ; Candreva , Botheim (17′ st Maggiore 6); Piatek . A disp.: Allocca, Sorrentino, Crnigoj, Iervolino, Bonazzoli. All.: Sousa

Arbitro: Perenzoni

Marcatori: 26′ rig. Buonaiuto, 43′ st Tsadjout

Ammoniti: Ghiglione (C), Coulibaly (S), Piatek (S)

Note: recupero 3’+12′