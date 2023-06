Martusciello, Lazio:”abbiamo fatto una cosa che ri,arrà negli anni”

Giovanni Martusciello (Sarri squalificato) ha parlato nel post partita di Empoli.

“Abbiamo fatto una grande prestazione, seppur con qualche errore. Ieri il mister ha fatto i complimenti alla squadra, si è raggiunta una posizione straordinaria. Non era semplice, abbiamo fatto una cosa che rimarrà negli anni. I ragazzi sono stati molto bravi, è stata un’annata bellissima, ci prendiamo questa grandissima soddisfazione. Oggi raccogliamo quello che abbiamo seminato in questi due anni, è stata bravura dell’allenatore e anche del gruppo a mettersi in discussione. C’è grande soddisfazione”, ha detto il vice allenatore della Lazio.