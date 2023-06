F1 Grran Premio di Spagna , Varstappen…chapeau!

Ennesimo successo di mx Verstappe , dopo Montecarlo , il campione del mondo vicne anche a Barcekllona il Gp di Spagna. Ottima prov delle due Mercedes secondo Hamilton, terzo Russl. In quarta posizione Sergio Perez. Mediocre la prova delle Ferrari Sainz (5* all’arrivo) partito in prima fila ha tentato subito di infilare Verstappen , l’oladese ha tenuto bene ed è volato via. Leclcerc partito dalla pit-lane ha tentato la rimonta , raggiundendo fino la 10^ posizione , alla fine si è piazzato piazzandosi solo 11°. Nulla da fare per Sergio Perez . il messicano ha la stessa monoposto di Verstappen , partito in undicesima posizione al traguardo si è piazzato quarto davanti a Carlos Sainz.

1 M. VerstappenRed Bull·#1 2 L. HamiltonMercedes·#44 3 G. RussellMercedes·#63 4 S. PerezRed Bull·#11 5 C. Sainz Jr.Ferrari·#55

6 L. StrollAston Martin·#18 7 F. AlonsoAston Martin·#14 8 E. OconAlpine·#31 9 G. ZhouAlfa Romeo Racing·#24 10 P. GaslyAlpine·#10 11 C. LeclercFerrari·#16 12 Y. TsunodaAlphaTauri·#22 13 O. PiastriMcLaren·#81 14 N. de VriesAlphaTauri·#21 15 N. HulkenbergHaas·#27 16 A. AlbonWilliams·#23 17 L. NorrisMcLaren·#4 18 K. MagnussenHaas·#20 19 V. BottasAlfa Romeo Racing·#77 20 L. SargeantWilliams·#2

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+24.090 2

3 George RUSSELL Mercedes+32.389 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+35.812 2

5 Carlos SAINZ Ferrari+45.698 2

6 Lance STROLL Aston Martin+63.320 2

7 Fernando ALONSO Aston Martin+64.127 2

8 Esteban OCON Alpine+69.242 2

9 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+71.878 2

10 Pierre GASLY Alpine+73.530 2

11 Charles LECLERC Ferrari+74.419 2

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+75.416 2

13 Oscar PIASTRI McLaren1 L 2

14 Nyck DE VRIES AlphaTauri1 L 2

15 Nico HULKENBERG Haas F1 Team1 L 3

16 Alexander ALBON Williams1 L 2

17 Lando NORRIS McLaren1 L 3

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 3

19 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo1 L 2

20 Logan SARGEANT Williams1 L

CLASSIFICA PILOTI DOPO IL GP DI SPAGNA

1. Max Verstappen (Red Bull) 170

2. Sergio Perez (Red Bull) 117

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 99

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 87

5. George Russell (Mercedes) 65

6. Carlos Sainz (Ferrari) 58

7. Charles Leclerc (Ferrari) 42

8. Lance Stroll (Aston Martin) 35

9. Esteban Ocon (Alpine) 25

10. Pierre Gasly (Alpine) 15

11. Lando Norris (McLaren) 12

12. Nico Hulkenberg (Haas) 6

13. Oscar Piastri (McLaren) 5

14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 4

15. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 4

16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2

17. Kevin Magnussen (Haas) 2

18. Alexander Albon (Williams) 1

19. Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

20. Logan Sargeant (Williams) 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI DOPO IL GP DI SPAGNA

POS. TEAM PUNTI 1 Red Bull 287 2 Mercedes 152 3 Aston Martin 134 4 Ferrari 100 5 Alpine 40 6 McLaren 17 7 Haas 8 8 Alfa Romeo 8 9 AlphaTauri 2 10 Williams 1

Appuntamento il 18 Giugno con il Gp del Canada