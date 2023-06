Ballardini , Cremonese:”confermoi le senzazioni ibiziali , ho a che fare con ragazzi seri”

Davide Ballardini traccia un bilancio della sua avventura alla Cremonese, comunque positiva nonostante la retrocessione.

“L’analisi sarà quella di tutta la stagione, per capire dove si è fatto bene e dove si è fatto meno bene. Analizzeremo bene la squadra, i singoli giocatori e il carattere di ognuno. Oggi bisogna fare un’analisi di quello che è stato. Partiamo dai dati oggettivi, che dicono che in 20 partite di campionato e 4 di coppa abbiamo ottenuto 20 punti in campionato e la semifinale di Coppa Italia. Abbiamo sbagliato veramente due partite: contro l’Udinese e il Bologna, poi per il resto si può perdere, ma giocandosela. Questa è la stagione in sintesi”, le sue parole.