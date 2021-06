Torneo Europeo Qualificazione Olimpica PARIGI 4-8 Giugno: Oggi 4 Azzurri sul Ring

Il Team Azzurro è a Parigi dove, come noto, la Task Force del CIO ha deciso di far disputare il Torneo Europeo di Qualificazione Tokyo 2020, sospeso nello scorso 16 marzo a Londra causa emergenza epidemiologica COVID-19.





Il Torneo, che si svolgerà oggi (4/6) all’8 giugno presso ile Grand Dôme di Villebon-sur-Yvette, riprenderà dal momento della sospensione. Ciò vuol dire che saranno validi i sorteggi del 13/3 u.s., i risultati conseguiti dal 14 al 16/3 u.s., e i 16 pass olimpici già assegnati.



Di seguito il programma gare degli azzurri:



4/6



8° 75 Kg DONNE: Canfora vs Demir (TUR) H 14.30 RING B



8° 81 Kg UOMINI: Fiori vs Khataev (RUS) H 16.30 RING B



8° 57 Kg DONNE: Testa vs Vorontsova (RUS) H 18 RING B



8° 60 Kg DONNE: Nicoli vs Triebelova (SVK) H 19.30 RING A



AGONE VISIBILE SU OLYMPIC CHANNEL



Si ricorda che, per quanto riguarda questa competizione, sono ancora in corsa 7 atleti azzurri:



5 Donne:



51 KG (PASS OLIMPICO PRIME 6) Giordana Sorrentino (Quarti vs Nina Radanovic (Serbia). Se vince conquista il pass. In caso di sconfitta, la Radovanovic deve arrivare in finale affinchè la Sorrentino si qualifichi.





69 Kg (PASS OLIMPICO PRIME 5) Angela Carini (Quarti vs Emile Sonvico (Francia). Se vince conquista il pass. In caso di sconfitta, la Sovinco deve vincere il Torneo affinchè la Carini si qualifichi.





57 Kg (PASS OLIMPICO PRIME 6) Irma Testa (Ottavi vs Vorontsova Russia) – Deve vincere due match, oppure perdere nei quarti contro una finalista.





60 Kg (PASS OLIMPICO PRIME 6) Rebecca Nicoli (Ottavi vs Tebelova Slovacchia). Deve vincere due match, oppure perdere nei quarti contro una finalista.



75 Kg (PASS OLIMPICO PRIME 4) Assunta Canfora (Ottavi vs Demiz Turchia). DEVE ARRIVARE IN SEMIFINALE PER IL PASS





2 Uomini :



91 Kg (PASS OLIMPICO PRIMI 4) Abbes Aziz Mohuiidine (Ottavi vs Ylas Turchia). DEVE ARRIVARE IN SEMIFINALE PER IL PASS





81 Kg (PASS OLIMPICO PRIMI 6) Simone Fiori (Ottavi vs Khataev Russia). Deve vincere i due match, oppure perdere nei quarti contro un finalista.





Eliminati a Londra: Manuel Cappai (52 Kg.), Francesco Maietta (57 Kg.), Paolo Di Lernia (63 Kg.), Vincenzo Mangiacapre (69 Kg.), Salvatore Cavallaro (75 Kg.) e Clemente Russo (+91 Kg.), che non poté gareggiare ai preliminari a causa di un’indisposizione fisica.









PROSSIMI STEP



4-8 Giugno: Torneo Europeo Qual. Olimpica (QUOTE PASS OLIMPICI FINALI PER ATLETI EUROPEI)



24 Luglio – 8 Agosto: TOKYO 2020



INFO E DETTAGLI CLICCA QUI



FONTE CLICCA QUI



ITALIA TEAM TORNEO QUALIFICAZIONE OLIMPICA



UOMINI



81 Kg Simone FIORI GS Fiamme Oro



91 Kg Abbes Mouhiidine GS Fiamme Oro



DONNE



51 Kg Giordana SORRENTINO CS Carabinieri



57 Kg Irma TESTA GS Fiamme Oro



60 Kg Rebecca NICOLI GS Fiamme Oro



69 Kg Angela CARINI GS Fiamme Oro



75 Kg Susie Canfora GS Fiamme Oro



STAFF

TEAM LEADER: Vittorio LAI



DT: Emanuele RENZINI



COACH: Gennaro MOFFA

COACH: Riccardo D’ANDREA



FISIOTERAPISTA: Fabio MORBIDINI



MASSAGGIATORE: Pierluigi PANTIN