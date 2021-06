Sarri -Lazio , quasì fatta

Maurizio Sarri è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Lazio.

L’incontro di giovedì sera tra il tecnico e Lotito era stato importante, ma non ancora risolutivo: “La trattativa resta aperta – aveva dichiarato il patron biancoceleste a Il Messaggero – vediamo che succederà ma al momento non c’è ancora l’accordo”. In giornata, invece, è andato in scena un nuovo vertice che ha coinvolto anche Fali Ramadani, l’agente del tecnico: la trattativa è entrata nel vivo dal punto di vista economico e un’intesa di massima è stata raggiunta.