Italia: Sensi out! Pronto Pessina

Pwer il centreocpista dell’Inter un probema muscolare : niente Europeo, pronto Pessina

Nuovo stop per il centrocampista durante la rifinitura prima della gara con la Repubblica Ceca

Non c’è pace nemmeno in Nazionale per Stefano Sensi: il centrocampista ha accusato un risentimento muscolare agli adduttori nell’ultimo allenamento di preparazione all’amichevole di domani contro la Repubblica Ceca. Problema che costringerà il giocatore dell’Inter a tornare a casa e a rinunciare a Euro 2020. Al suo posto Matteo Pessina è pronto ad entrare tra i convocati ufficiali.