Con Move Week ed European Mile lo sportpertutti europeo è ad un miglio dal futuro

Centinaia di eventi in programma per le due iniziative della campagna NowWeMove, che promuove sani stili di vita tra i cittadini europei. Sabato 5 giugno in programma una diretta Facebook organizzata dall’Uisp nazionale, con collegamenti da 14 città e ospiti nazionali e internazionali

Roma, 3 giugno – Solo un miglio ci separa dal futuro ed è il miglio che l’Europa dello sportpertutti percorrerà idealmente insieme il 5 giugno, giorno centrale dell’“European Mile”, iniziativa europea che invita al movimento e all’attività fisica. Correre o camminare per almeno un 1 miglio, da soli o in gruppo, ma sempre virtualmente uniti: questo è l’invito ai partecipanti per ritrovare il proprio benessere psico-fisico. “European Mile”, insieme a “Move Week”(che si concluderà domenica 6 giugno), rientra nell’ambito delle iniziative di NowWeMove, la grande campagna che l’Isca-International Sport and Culture Association porta avanti dal 2012 per promuovere sani stili di vita tra i cittadini europei. Tutte le iniziative italiane sono coordinate dall’Uisp.

Sabato 5 giugno l’Uisp nazionale organizza un evento in diretta Facebook per raccontare le varie facce dell’iniziativa, con collegamenti dalle città e interventi di ospiti italiani e internazionali. Si partirà alle 10 per un giro d’Italia nelle località coinvolte dalle attività: Roma, Rovigo, Orvieto, Rieti, Empoli, Trieste ed Ascoli Piceno, Messina, Valle d’Itria, Gorizia, Reggio Emilia, Avola, Pordenone e Torino; inoltre, interverranno il presidente nazionale Uisp Tiziano Pesce e il presidente Isca, Mogens Kirkeby. La diretta sarà trasmessa dalla pagina Facebook Uisp nazionale.

In Italia sono 30 gli eventi targati European Mile, oltre ai 148 in programma per la Move Week. L’evento di punta della European Mila sarà a Roma con “Danzandando”, un’escursione a camminata lenta e accompagnata dalla musica, nella cornice della Riserva Naturale Valle dell’Aniene, a cui saranno idealmente collegate tante altre città, con attività all’aria aperta che vedono protagoniste la camminata, la corsa e le escursioni. Ad Empoli è stato costruito un percorso di un miglio che le persone possono percorrere durante tutta la settimana, con i propri tempi e il proprio passo, per risvegliare il movimento a lungo interrotto. Ad Orvieto l’European Mile sarà l’occasione per riscoprire il centro cittadino, mentre da Contigliano partirà un’escursione verso la Valle Santa. Sempre il 5 mattina a Trieste i partecipanti saranno accompagnati in un mix di storia e natura con la visita al parco e al castello di Miramare. A Massalengo (Lodi), nel parco comunale ci saranno percorsi di minibasket e calcio, mentre a Putignano si percorrerà la via dell’acqua, a piedi o in monociclo e Rovigo condurrà le lezioni di Fit and Walk lungo l’argine dell’Adige. Nel pomeriggio ad Ascoli bambini protagonisti con delle esibizioni di ginnastica artistica che apriranno e chiuderanno il Miglio. Epilogo il 6 giugno a Sacile (Pordenone), con una camminata o corsa in piccoli gruppi in una splendida cornice naturale.





European Mile andrà avanti anche in primavera e in gran parte dell’estate. Il Piemonte si è mosso per tutto maggio, includendo la campagna all’interno dei gruppi di cammino, Reggio Emilia ha approfittato della giornata festiva del 2 giugno per la camminata alla Pinetina (Vezzano sul Crostolo), e a Monfalcone è stata organizzata una visita al Parco della grande Guerra, mentre gli studenti di Avola e Rosolini dedicheranno il miglio alla scoperta del proprio territorio e Messina si è svolto un trekking su più giornate lungo l’anello del Nisi. Nella Valle dell’Itria l’European Mile è stata un’occasione per un’escursione dedicata agli anziani, mentre a Napoli sono state protagoniste le scuole e a Gorizia un trekking alla scoperta della fortezza di Gradisca.

