Violazioni amministrative, 4 punti di penalizzazione alla Reggina

La società era già stata sanzionata il mese scorso con 3 punti di penalizzazione. Tre mesi di inibizione per l’amministratore delegato del club Paolo Castaldi

Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Roberto Proietti, ha sanzionato la Reggina 1914 (Serie B) con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, disponendo anche l’inibizione di 3 mesi per l’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore del club Paolo Castaldi.

La società, già sanzionata dal TFN con 3 punti di penalizzazione il 17 aprile scorso, era stata deferita per responsabilità propria e responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica.

Ecco la nuova classifica di Serie B dopo i 4 punti di penalizzazione alla Reggina, che si aggiungono ai 3 punti precedenti, e in attesa dei vari ricorsi.

Ecco la classifica: Frosinone 71; Genoa 67; Bari 61; Sudtirol 54; Parma 52; Cagliari 51; Pisa e Ascoli 46; Venezia e Palermo 45; Modena 44; Como e Ternana 43; Reggina 42; Cittadella, Brescia e Cosenza 38; Perugia 36; Spal 35; Benevento 32