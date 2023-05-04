SERIE BKT – designazioni 36^ giornata

Redazione 4 Maggio 2023 Designazioni arbitrali Commenti disabilitati su SERIE BKT – designazioni 36^ giornata

Dal sito Aia.it) – Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 36ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 6 Maggio.

PERUGIA – CAGLIARI    Venerdì 05/05 h. 20.30

AYROLDI

SCATRAGLI – MARGANI

IV:      SCATENA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       PAGANESSI

CITTADELLA – BENEVENTO      h. 14.00

SACCHI

BOTTEGONI – FONTEMURATO

IV:      SFIRA

VAR:     NASCA

AVAR:       MIELE G.

COSENZA – VENEZIA    h. 14.00

MERAVIGLIA

LO CICERO – MINIUTTI

IV:       DI MARCO

VAR:      SERRA (ON SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR:       GARIGLIO (ON SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

GENOA – ASCOLI    h. 14.00

SOZZA

PRENNA – DEI GIUDICI

IV:     CREZZINI

VAR:     MARINI

AVAR:     MUTO

MODENA – BARI    h. 14.00

MARIANI  

AFFATATO – CIPRIANI

IV:      TREMOLADA

VAR:     BANTI

AVAR:     FERRIERI CAPUTI

PISA – FROSINONE    h. 14.00

COSSO

CECCONI – DI GIACINTO

IV:     PASCARELLA

VAR:     DIONISI (ON SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

AVAR:      MAGGIONI (ON SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

REGGINA – COMO      h. 14.00

MASSIMI

ROSSI M. – CIPRESSA

IV:     PIRROTTA

VAR:     PEZZUTO (ON SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

AVAR:     CAPALDO (ON SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

TERNANA – SUDTIROL      h. 14.00

GUALTIERI M.

D’ASCANIO – NIEDDA

IV:     ANGELUCCI

VAR:      ABBATTISTA

AVAR:       SANTORO

PALERMO – SPAL     h. 16.15

FABBRI

MASTRODONATO – POLITI

IV:       CARRIONE

VAR:      DI BELLO (ON SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

AVAR:      CAMPLONE (ON SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

PARMA – BRESCIA    Domenica 07/05 h. 16.15

GIUA

VECCHI – CORTESE

IV:     LOVISON

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      LONGO S.