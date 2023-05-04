SERIE BKT – designazioni 36^ giornata

Dal sito Aia.it) – Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 36ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 6 Maggio.
PERUGIA – CAGLIARI Venerdì 05/05 h. 20.30
AYROLDI
SCATRAGLI – MARGANI
IV: SCATENA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
CITTADELLA – BENEVENTO h. 14.00
SACCHI
BOTTEGONI – FONTEMURATO
IV: SFIRA
VAR: NASCA
AVAR: MIELE G.
COSENZA – VENEZIA h. 14.00
MERAVIGLIA
LO CICERO – MINIUTTI
IV: DI MARCO
VAR: SERRA (ON SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
AVAR: GARIGLIO (ON SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
GENOA – ASCOLI h. 14.00
SOZZA
PRENNA – DEI GIUDICI
IV: CREZZINI
VAR: MARINI
AVAR: MUTO
MODENA – BARI h. 14.00
MARIANI
AFFATATO – CIPRIANI
IV: TREMOLADA
VAR: BANTI
AVAR: FERRIERI CAPUTI
PISA – FROSINONE h. 14.00
COSSO
CECCONI – DI GIACINTO
IV: PASCARELLA
VAR: DIONISI (ON SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)
AVAR: MAGGIONI (ON SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)
REGGINA – COMO h. 14.00
MASSIMI
ROSSI M. – CIPRESSA
IV: PIRROTTA
VAR: PEZZUTO (ON SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)
AVAR: CAPALDO (ON SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)
TERNANA – SUDTIROL h. 14.00
GUALTIERI M.
D’ASCANIO – NIEDDA
IV: ANGELUCCI
VAR: ABBATTISTA
AVAR: SANTORO
PALERMO – SPAL h. 16.15
FABBRI
MASTRODONATO – POLITI
IV: CARRIONE
VAR: DI BELLO (ON SITE STADIO “RENZO BARBERA”)
AVAR: CAMPLONE (ON SITE STADIO “RENZO BARBERA”)
PARMA – BRESCIA Domenica 07/05 h. 16.15
GIUA
VECCHI – CORTESE
IV: LOVISON
VAR: DI PAOLO
AVAR: LONGO S.