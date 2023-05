Serie A – Monza-Roma 1-1, Caldirola risponde ad El Shaarawi

Serata difficile quella della Roma all’U-Power Stadium contro il Monza. Giallorossi fermati dal Monza (1-1).

La Roma passa in vantaggio con la rete di El Shaarawy (24′) , l’azione parte dal pressing di Abrham, servizio per il ‘Faraone’ il quale da breve distanza non sbaglia. Potrebbe raddoppiare la squadra di Mourinho , ma Di Gregorio si oppone con bravura. Gol mancato , gol subito; il Monza al (39′), pareggia: con Caldirola l ibero d’insaccare con un piattone sinistro al volo sulla punizione di Rovellae. La ripresa è un calvaruo per la Roma vhr perde ElSha per un problema muscolare e contro l’Inter non avrà neanche Celik, espulso nel finale per un’ingenuità. Ora la Roma è quinta a -2 dai nerazzurri. Sempre più rivelazione il Monza di palladino , decimo a quota 45 insieme al Torino.

IL TABELLINO

MONZA (3-4-2-1) – Di Gregorio ; Izzo , Pablo Marí , Caldirola (40′ st Marlon ); Ciurria , Pessina , Rovella (20′ Machin ), Carlos Augusto ; Colpani (1′ st Birindelli ), Caprari (20′ st Valoti ); Mota (40′ st Gytkjær sv). All. Palladino. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Barberis, Carboni, Sensi, Ranocchia, Antov, D’Alessandro, Vignato.

ROMA (3-4-2-1) – Rui Patricio ; Celik , Mancini , Ibanez ; Zalewski (16′ st Spinazzola ), Bove (38′ st Tahirovic ), Cristante , El Shaarawy (23′ st Volpato ); Solbakken (16′ st Camara), Pellegrini ; Abraham . All. Mourinho. A disposizione: Boer, Svilar, Karsdorp, Smalling, Belotti, Llorente, Wijnaldum, Dybala, Keramitsis.

Arbitro: Chiffi.

Marcatori: 24′ El Shaarawy (R). 39′ Caldirola (M).

Ammoniti: Ciurria (M), Cristante (R), Pellegrini (R), Izzo (M), Celik (R), Pessina (M).

Espulso: Celik (R) al 50′ st per doppia ammonizione.