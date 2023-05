Serie A: Milan-Cremonese 1-1., Messias salva i Rossoneri dalla sconfitta

Turno infrasettimanale amaro per i Rossoneri , bloccati a San Siro (1-1) dalla Cremonese.

Dopo un primo tempo terminato (0-0). e un gol annullato a Saelemaekers in avvio, a sbloccare il match è la rete di Okereke al 77′, poi Messias segna al 93′ ed evita la sconfitta ai rossoneri. In classifica il Milan è fuiri dalla Champions League a quota 58 con Roma e Atalant. Al quarto posto cìè l’Inter a 60 punti.

La Cremonese a-4 dalla zona salvezza a quota 21, a- 6 d Verona e Spezia

IL TABELLINO

MILAN-CREMONESE 1-1

Milan (4-2-3-1): Maignan ; Calabria , Kalulu , Thiaw , Ballo-Touré ; Bennacer (1′ st Krunic ), Vranckx (30′ st Tonali ); Saelemaekers (30′ st Messias ), De Ketelaere (18′ st Giroud ), Diaz ; Origi (18′ st Leao). A disp.: Tatarusanu, Mirante, Adli, Bakayoko, Florenzi, Gabbia, Theo Hernandez, Kjaer, Rebic. All.: Pioli

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi ; Sernicola , Chiriches (28′ st Ghiglione ), Lochoshvili , Vasquez ; Benassi (11′ st Okereke ), Meité ; Pickel 5 Galdames , Buonaiuto (11′ st Valeri ); Afena-Gyan (28′ st Ferrari 6). A disp.: Saro, Sarr, Aiwu, Ciofani, Acella, Bianchetti, Basso Ricci. All.: Ballardini

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 32′ st Okereke (C), 48′ st Messias (M)

Ammoniti: Galdames (C), Vasquez (C), Ghiglione (C)

Espulsi: 51′ st Pickel (C) per gioco violento