Serie A: Lazio – Sassuolo 2-0

Dopo la sconfitta contro l’Inter , la Lazio batte 2-0 il Sassuolo nella 33esima giornata di Serie A e rimanda la festa scudetto per il Napoli.

spiegando che la posizione di fuorigioco era quella di partenza di Immobile ancor prima che la palla arrivasse a Vecino. Partenza aggressiva dei biancocelsti in go al (7′)con Immobile su imbucata di Marcos Antonio per Vecino , servizio per il bomber di Torre Annunziata che non sbaglia , consulto al VAR e gol convalidato, riprende il gioco e Irrati lo blocca annulando la rete spiegando che la posizione di fuorigioco era quella di partenza di Immobile ancor prima che la palla arrivasse a Vecino.

La squadra di Sarri non accenna a dimunuire la padronza del gioco , premiati con il in vantaggio di Felipe Anderson (15′) su superba giocata di Marcos Antonio.

Il Sassuolo incassa e si organizza. Primna del riposo I neroverdi sfiorano il pareggio con Frattesi che centra la traversa.

Nella ripresa a fare la partita è il Sassuolo che si spinge spesso in avanti per cercare la via del pari. Occasione per Defrel al 63′, col francese che di sinistro calcia largo a incrociare.

Sarri, al 68′ richiama in panchina Immobile per Pedro. All’84’ la Lazio il 2-0 col sinistro di Basic che si spegne di poco al lato della porta difesa da Consigli. All 92′ancora Basic questa volta non sbaglia depositando in rete il passaggio a porta sguarnita di Zaccagni al termine di un contropiede da manuale per gli uomini di Sarri.

Successo che conferma il secondo posto per i biancocelesti, ma che soprattutto rimanda la festa in casa Napoli con gli uomini di Spalletti chiamati a non perdere a Udine per festeggiare il terzo scudetto della storia.

IL TABELLINO

LAZIO-SASSUOLO 2-0

LAZIO (4-3-3): Provedel ; Marusic (23′ st Hysaj), Casale , Patric , Lazzari ; Marcos Antonio (28′ st Basic ), Vecino 6(45′ Milinkovic-Savic ), Luis Alberto Felipe Anderson , Zaccagni , Immobile (23′ st Pedro ).

A disp.: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Radu, Gila, Romero, Bertini, Fares, Cancellieri. All.: Sarri

SASSUOLO (4-3-3): Consigli ; Zortea (28′ st Toljan ), Tressoldi (43′ st Erlic sv), Ferrari , Rogerio ; Frattesi , Obiang (36′ st Thorstvedt), Henrique ; Berardi , Defrel (27′ st Alvarez ), Laurentié (1′ st Bajrami ).

A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Romagna, Harroui, Ceide. All.: Dionis

Arbitro: Irrati

Marcatori: 15′ Felipe Anderson (L), 45’+2′ st Basic (L)

Ammoniti: Luis Alberto, Marusic, Lazzari (L); Laurienté, Berardi, Tressoldi, Zortea, (S)



Note: Dionisi (S) ammonito