Serie A: Inter a valanga! 6-0 al Verona

Nulla da fare per il Verona nella 33a giornata di Serie A, l’Inter batte 6-0 il Verona, nerazzurri al quarto posto da soli, staccanno Milan e Roma.

Al Bentegodi c’è gara solo per mezzora poi l’ autogol di Gaich, che in tuffo di testa beffa il proprio portiere Montipò (31′) apre la strada allo show nerazzurro. Poi nel giro di un minuto, tra il 37′ e il 38′, i nerazzurri chiudono il match con uno splendido destro di Calhanoglu e il gol di Dzeko. Nella ripresa in gol anche Lautaro Martinez (55′ e 92′) chiude Brozovic al (61′). L’Hellas rimane terzultimo insieme allo Spezia.

IL TABELLINO

VERONA-INTER 0-6

Verona (3-4-2-1): Montipò ; Ceccherini , Hien (17′ st Coppola ), Magnani ; Faraoni , Tameze , Abildgaard , Depaoli 5; Verdi (1′ st Duda ), Lazovic (1′ st Doig ); Gaich (24′ st Djuric ). A disp.: Berardi, Perilli, Zeefuik, Terracciano, Braaf, Ngonge, Dawidowicz, Kallon, Cabal, Kakari. All.: Zaffaroni

Inter (3-5-2): Handanovic ; D’Ambrosio (12′ st Darmian ), De Vrij , Acerbi ; Dumfries (20′ st Zanotti ), Mkhitaryan (20′ st Gagliardini ), Brozovic (32′ st Asllani ), Calhanoglu , Dimarco (12′ st Bellanova 6); Dzeko , Lautaro Martinez . A disp.: Cordaz, Onana, Correa, Barella, Carboni, Fontanarosa, Lukaku, Bastoni. All.: Inzaghi

Arbitro: Orsato

Marcatori: 31′ aut. Gaich (I), 37′ Brozovic (I), 38′ e 16′ st Dzeko (I), 10′ st e 47′ st Lautaro Martinez (I)