Tennistavolo Sassari: due bronzi per Laura Pinna ai campionati nazionali Under 13

Due medaglie di bronzo per Laura Pinna ai Campionati Nazionali Giovanili di Terni. L’atleta del Tennistavolo Sassari, classe 2009, è salita sul podio della competizione Under 13 sia nel singolare che nel doppio.



Nel singolare la pongista sassarese ha superato Rossana Zucchi nelle eliminatorie, poi ha vinto a punteggio pieno il proprio girone dove erano inserite Houida Aliya (3-1), Eva Mattana (3-1) e Greta Ludovica Barbaro (3-0). Quindi ha battuto Melissa Oliprandi per 3-1 guadagnandosi la semifinale con Marina Misceo (Circolo Molfetta) dove ha perso 3-1 in un match equilibratissimo come testimoniano anche i punteggi dei set, dove il distacco non è mai andato oltre i 3 punti.

Nel doppio Laura Pinna ha giocato insieme a Eva Mattana della Muraverese. La coppia sarda è arrivata seconda nel girone 3 dopo avere sconfitto le coppie Nennis-Ermacora e Mazzetti-Dianni e perso solo al quinto set con Olga Misceo e Angela Leogrande. Nei quarti vittoria per 3-2 sul duo Oprandi-Depentori, mentre in semifinale Laura Pinna ed Eva Mattana hanno perso 3-1 contro Azzurra Marinelli e Alice Galli (Castelgoffredo e Vallecamonica) che hanno vinto poi il tricolore.

Laura Pinna si conferma quindi come atleta di spicco a livello nazionale e soprattutto di grandissima regolarità, tanto da finire sempre o quasi sul podio di tutte le manifestazioni nazionali. E a questo punto questi risultati potrebbero aprirle le porte della nazionale.

Giampiero Marras