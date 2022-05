Serie C – Play Off

Completato il secondo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C. Colpo del Foggia, che passa per 2-1 in rimonta ad Avellino. Vittoria in trasferta a Vercelli per la Juventus Under 23. Il fattore campo premia Pescara e Virtus Entella, che pareggiano in casa ma passano alla fase nazionale. Giovedì 5 maggio i sorteggi, poi in campo domenica 8 e giovedì 12 maggio





Si è conclusa anche il secondo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C. Nel gruppo A vanno avanti la Juventus Under 23, che conquista il pass per la fase nazionale grazie al gol di Compagnon al 58′ contro la Pro Vercelli. Supera il turno anche la Triestina, che supera per 2-1 la Pro Patria grazie alla doppietta di Gomez. Il Pescara va sotto di due gol in casa contro il Gubbio ma recupera le reti di Formiconi e Spalluto grazie a Pompetti e Pontisso. Il fattore campo premia anche la Virtus Entella (1-1 contro l’Olbia). Colpo del Foggia, che passa per 2-1 in rimonta ad Avellino grazie a Merola e Nicolao dopo il vantaggio di Bove. Successo di misura per il Monopoli, che con il rigore di Mercadante vince il derby contro la Virtus Francavilla.

Playoff secondo turno, i risultati

Triestina-Pro Patria 2-1 : 38′ e 57′ Gomez (T) 88′ Pesenti (PP)

: 38′ e 57′ Gomez (T) 88′ Pesenti (PP) Pro Vercelli-Juventus U23 0-1 : 58′ Compagnon

: 58′ Compagnon Virtus Entella-Olbia 1-1 : 46′ Karic (VE), 71′ Mancini (O)

: 46′ Karic (VE), 71′ Mancini (O) Pescara-Gubbio 2-2 : 12′ Formiconi (G), 42′ Spalluto (G), 44′ Pompetti (P), 69′ Pontisso (P)

: 12′ Formiconi (G), 42′ Spalluto (G), 44′ Pompetti (P), 69′ Pontisso (P) Avellino-Foggia 1-2 : 17′ Bove (A), 56′ Merola (F), 74′ Nicolao (F)

: 17′ Bove (A), 56′ Merola (F), 74′ Nicolao (F) Monopoli-Virtus Francavilla 1-0: 93′ rig. Mercadante

Qualificate: Triestina, Juventus U23, Virtus Entella, Pescara, Foggia, Monopoli

Triestina, Juventus U23, Virtus Entella, Pescara, Foggia e Monopoli sono quindi le sei squadre qualificate per la fase nazionale, dove entreranno nel tabellone anche FeralpiSalò, Palermo, Cesena e Renate. I sorteggi in calendario giovedì 5 maggio alle 11 stabiliranno gli accoppiamenti tra queste 10 squadre, con gara di andata domenica 8 maggio e ritorno giovedì 12. La prima sfida si giocherà in casa della squadra peggio posizionata nel corso della regular season. Al termine dei 180 minuti, in caso di parità, andrà avanti la miglior classificata nella stagione regolare.

playoff di Serie C si suddividono in tre fasi:

Playoff Gironi

Playoff Fase nazionale

Final four

IL REGOLAMENTO – PLAYOFF GIRONI



Partecipano al primo turno dei Playoff Gironi le squadre classificate tra il quinto e il decimo posto di ciascun girone, più l’undicesima classificata nel girone in cui è presente la squadra che ha vinto la Coppa Italia di Serie C. Si affrontano in gara secca da 90′ squadre dello stesso girone. In caso di pareggio, accede al secondo turno la squadra meglio classificata nella regular season. Anche nel secondo turno ci saranno partite secche da 90′, con passaggio del turno per la squadra meglio classificata in caso di pareggio.

IL REGOLAMENTO – PLAYOFF FASE NAZIONALE



Partecipano al primo turno della Fase Nazionale le 6 provenienti dai Playoff Gironi, le 3 terze classificate e la migliore quarta. Andata e ritorno. Accoppiamenti tramite sorteggio. Le teste di serie giocano in casa la gara di ritorno e passano il turno in caso di parità.



Le teste di serie sono:

Le 3 terze classificate (Feralpisalò, Cesena, Palermo)

(Feralpisalò, Cesena, Palermo) La vincente della Coppa Italia di Serie C (o la subentrata, Renate)

(o la subentrata, Renate) La migliore classificata nella regular season tra quelle che hanno vinto i Playoff Gironi

IL REGOLAMENTO – PLAYOFF FASE NAZIONALE/2



Al secondo turno della Fase Nazionale partecipano le vincitrici del primo turno più le 3 seconde classificate nella regular season. Le teste di serie giocano la gara di ritorno in casa. In caso di parità nei 180′, passa chi ha la miglior differenza reti nella doppia sfida. Se la parità persiste, accede alla Final four la squadra testa di serie.



Teste di serie:

Le tre seconde classificate nella regular season (Padova, Reggiana, Catanzaro)

(Padova, Reggiana, Catanzaro) La migliore classificata nella regular season tra le vincenti del primo turno

IL REGOLAMENTO – FINAL FOUR



Partecipano alla Final four dei playoff le quattro vincitrici delle gare del secondo turno della Fase Nazionale. Tabellone con sorteggio integrale e gare di andata e ritorno sia per le semifinali che per la finale. In caso di parità dopo i 180′, conta la differenza reti nelle due partite. In caso di ulteriore parità, si va ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. La squadra vincente è promossa in Serie B



GLI ACCOPPIAMENTI – PLAYOFF GIRONI, PRIMO TURNO



Questi gli accoppiamenti già determinati:



GIRONE A

Lecco-Pro Patria

Pro Vercelli-Pergolettese

Juventus U23-Piacenza

GIRONE B

Pescara-Carrarese

Ancona Matelica-Olbia

Gubbio-Lucchese

GIRONE C

Monopoli-Picerno

V. Francavilla-Monterosi

Foggia-Turris

GLI ACCOPPIAMENTI – PLAYOFF GIRONI, SECONDO TURNO



GIRONE A

TRIESTINA -Squadra peggio classificata tra le vincenti del primo turno

-Squadra peggio classificata tra le vincenti del primo turno Rimanenti vincenti del primo turno, in casa della miglior classificata nella regular season

GIRONE B

V. ENTELLA -Squadra peggio classificata tra le vincenti del primo turno

-Squadra peggio classificata tra le vincenti del primo turno Rimanenti vincenti del primo turno, in casa della miglior classificata nella regular season

GIRONE C

AVELLINO -Squadra peggio classificata tra le vincenti del primo turno

-Squadra peggio classificata tra le vincenti del primo turno Rimanenti vincenti del primo turno, in casa della miglior classificata nella regular season