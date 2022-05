La Nebrosport vede doppio alla 106^ Targa Florio

Come in ogni stagione che si rispetti, anche quest’anno la Nebrosport sarà presente ai nastri di partenza della 106esima edizione della Targa Florio. La competizione più affascinante del panorama rallystico siciliano che ogni anno attrae i migliori piloti del comprensorio per un evento famoso in tutto il mondo. In programa dal 6 all’8 maggio 2022, la Targa avrà validità per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparc, per la Coppa Rally di Zona per la Targa Florio Historic Rally del Campionato Italiano. Saranno due gli equipaggi in gara a rappresentare il team rossoblù.

Primo in ordine di partenza il presidente della scuderia Carmelo Galipò con alle note Tino Pintaudi. I due santangiolesi fanno il loro esordio nella stagione 2022, dopo aver salutato la scorsa annata con un quarto posto assoluto e di classe R5 al Tindari Rally. Ancora una volta a bordo della Skoda Fabia di classe R5.

A seguire sarà la volta di Salvatore Scibilia coadiuvato da Maurizio Agostino. Il driver torrese sarà alla guida di un’Alfa Romeo 147 per dare battaglia in classe RS2.0 Plus. Anche per lui si tratta del primo impegno di questa nuova stagione, dopo aver ottenuto un buon terzo posto di classe allo Slalom Monte Condrò del passato novembre 2021.