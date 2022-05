HP SPORT vittoriosa nel Trofeo Scarfiotti con Federico Raffetti su MINI Cooper SD

La pioggia battente ha accompagnato la 31.ma Trofeo Lodovico Scarfiotti seconda prova del campionato italiano velocità montagna, sugli impegnativi 9.927 metri che uniscono Sarnano al Sassotetto. (foto Raffetti su Mini a Sarnano)

. Il centro storico della cittadina ai piedi dei Monti Sibillini si è riacceso nello scorso weekend di colori e rombi di auto da competizione. Al via della gara condizionata dal maltempo è stato impegnato Federico Raffetti con una MINI Cooper SD (RSD2.0), il portacolori di HP Sport è stato protagonista di una gara che lo ha visto occupare il gradino più alto del podio dopo un lungo testa a testa con Anna Maria Fumo. Al termine della gara Raffetti era soddisfattisimo commentando così la sua vittoria: “Un ottimo lavoro di squadra mi ha permesso di fare bene grazie a regolazioni decisamente efficaci che hanno permesso alle gomme da bagnato di fare al meglio il proprio lavoro”. Il prossimo impegno con il campionato italiano velocità montagna è fissato per il 13/15 maggio in provincia di Cosenza con la 26.ma Luzzi-Sambucina Trofeo Silvio Molinaro.