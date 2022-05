Diversamente Disabili: “Tutto quello che vuoi è dall’altra parte della paura”

I corsi di guida in moto della Diversamente Disabili – rivolti in particolare a chi ha una disabilità – non solo sono densi di attività, ma soprattutto di tante emozioni condivise.Una dozzina di allievi, normodotati e disabili, hanno così condiviso una giornata entusiasmante e soprattutto eliminato dalla testa i tanti tabù su quello che una persona con disabilità può o non può fare.



Oltre a lezioni teoriche, giri in pista e tecnica, gli sguardi e i sorrisi hanno reso questo “viaggio” una vera esperienza di vita. All’ Autodromo di Magione c’è chi è risalito in moto dopo 22 anni, e chi ci è salito per la prima volta; chi non si è tirato indietro nonostante la paura di rimettersi in gioco, e chi non voleva più scendere. O chi ha provato l’adrenalina di un’impennata in biposto insieme al pilota Dario Marchetti.



I ragazzi hanno anche trovato una bella novità nel parco mezzi della Scuola Guida Di.Di.: 2 BMW 300cc. messe a disposizione direttamente da BMW Motorrad per chi ha preferito risalire in moto senza farsi intimorire da cavalli e pesi eccessivi. Perché in moto con una disabilità?

Perchè quando sei in moto sei uguale a tutti gli altri, sei libero dalla tua disabilità. Perchè si affrontano le proprie paure, si chiude un cerchio che, spesso, è iniziato il giorno dell’incidente. Per la propria autostima, nel poter tornare a coltivare la propria passione e nel dimostrare a se stessi che si possono fare ancora moltissime cose, solo in modo diverso.

Non è solo un corso, è una lezione di vita per se stessi

e per gli altri che nella vita non bisogna mai arrendersi! COME SI SVOLGONO I NOSTRI CORSI? GUARDA QUI!