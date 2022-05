Come sarà il calcio tra dieci anni? Quali sono le prospettive per il futuro?

CALCIO 2032 IL NUOVO FORMAT YOUTUBE DI FABIO CARESSA CHE RISPONDE A QUESTE DOMANDE E MOLTO DI PIÙ 4 PUNTATE, 4 TEMATICHE PER SCOPRIRE COME CAMBIERÀ LO SPORT PIÙ AMATO NEL MONDO

Il calcio è uno sport in continua evoluzione, che si adatta ai cambiamenti del tempo, della società, delle tecnologie e dello sviluppo. Cosa ci attende per il futuro? Come si evolverà il settore per andare incontro alle esigenze del mercato e del pubblico?

A queste e molte altre domande e curiosità risponde CALCIO 2032, il nuovo format YouTube di Fabio Caressa, online a partire da mercoledì 4 maggio, Giornata Mondiale del Calcio.

«Il calcio cerca di adattarsi alla modernità, sono in corso profondi cambiamenti che potrebbero cambiarne struttura e fondamenti. Con Calcio 2032 cerchiamo di comprendere quali possano essere i nuovi orizzonti, dalle crypto valute al regolamento – racconta Fabio Caressa – Come potrebbe cambiare lo sport che amiamo? Cerchiamo di capire tutti insieme quali possano essere le nuove strade da seguire per rendere più divertente e più vicino ai tifosi lo sport più amato al mondo».

4 tematiche per 4 puntate in cui ogni mercoledì il giornalista sportivo cercherà di raccontare ai tifosi la sua visione del calcio nei prossimi 10 anni a livello regolamentare, economico e di intrattenimento. Nel dettaglio, le puntate saranno così suddivise:

Regole : come cambierà lo svolgimento delle partite? Le tecnologie e i nuovi metodi di analisi influiranno sulla regolamentazione del gioco?;

: come cambierà lo svolgimento delle partite? Le tecnologie e i nuovi metodi di analisi influiranno sulla regolamentazione del gioco?; Calcio e block chain : l’economia digitale avrà un ruolo nel mondo del calcio? Si realizzerà lo scenario che per ora sembra utopico di ricompensare i giocatori con le crypto valute o i bitcoin?;

: l’economia digitale avrà un ruolo nel mondo del calcio? Si realizzerà lo scenario che per ora sembra utopico di ricompensare i giocatori con le crypto valute o i bitcoin?; Metaverso : questi “universi virtuali” rivoluzioneranno l’interazione con i tifosi? Come cambierà il modo di vedere e vivere il calcio tra le star del pallone e il proprio pubblico?;

: questi “universi virtuali” rivoluzioneranno l’interazione con i tifosi? Come cambierà il modo di vedere e vivere il calcio tra le star del pallone e il proprio pubblico?; Superlega: l’organizzazione degli eventi calcistici verrà rivoluzionata? Si creeranno nuovi tornei con nuove regole o quelli già esistenti subiranno delle modifiche?

Calcio 2032 è, come tutti i contenuti del canale YouTube di Fabio Caressa, una produzione Realize Networks.

Qui il link alla prima puntata: https://www.youtube.com/watch?v=_lkUxFsgjIc&t=31s

Nato a Roma nel 1967, Fabio Caressa è tra i telecronisti più seguiti e amati dal pubblico italiano. Voce prima di Telepiù e poi di Sky dal 2003, ha raccontato insieme all’amico Beppe Bergomi i più grandi eventi calcistici italiani e internazionali degli ultimi vent’anni, tra cui i Mondiali del 2006 e la recente avventura di EURO 2020. Dal 1999 è sposato con Benedetta Parodi, da cui ha avuto tre figli: Matilde, Eleonora e Diego. Insieme a Beppe Bergomi è l’unico telecronista ad aver vinto un Mondiale e un Europeo.

