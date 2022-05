Calcio – Contatti, voci uffiali e ufficiose

‘Arrivani richieste dalla Premier per Osimhen. Dybala vicinissimo all’Inter . Ultime su conferme e partenze

INTER

L’Inter rinuncia a Matthias Ginter , defesore tedesco del Burussia Monchengladbach, tornerà al Friburgo, il club che lo ha lanciato .

Sarà Paulo Dybala il primo grande rinforzo dell’Inter per la prossima stagione. L’argentino, in uscita a parametro zero dalla Juve, sarebbe sul punto di accettare l’offerta dei nerazzurri, che hanno messo sul piatto un contratto di quattro anni a sei milioni più bonus a stagione. L’incontro decisivo, scrive la Gazzetta dello Sport, sarebbe avvenuto la scorsa settimana, con gli uomini mercato dell’Inter che avrebbero formulato l’offerta ufficiale all’entourage della Joya. Dybala sarebbe attratto dall’idea di restare in Italia e di prendersi una rivincita con la Juve dopo aver di fatto rifiutato le, per la verità timide, offerte di Manchester United e Atletico Madrid.

Vidal probabile addio. Il centrocampista cileno pensa atrasferirisi in Brasile e precisamente al Flamengo. I club Rubro-Negro è pronti a pagare al giocatore lo stipendio più alto di tutto il Sudamerica: 4,5 milioni all’anno.

Simone Inzaghi e l’Inter avanti insieme. A prescindere da come finirà la stagione, riporta infatti La Gazzetta dello Sport, la società e il tecnico si incontreranno per mettere nero su bianco un accordo che è già stato trovato: si arriverà ad un prolungamento fino al 2024 con opzione al 2025 con adeguamento dello stipendio, che passerà dagli attuali 4 milioni netti a 5,5 a stagione.

NAPOLI

Kalidou Kolulibaly. Il procuratore del senegalese ha ricevuto in queste ore una richiesta dal Barça. Come riferito dal quotidiano spagnolo As, Xavi considera il centrale del Napoli il rinforzo giusto per potenziare la difesa in vista della prossima stagione, soprattutto perché il reparto potrebbe perdere sia Umtiti che Piquè. Il contratto di K2 è in scadenza nel 2023.

Il club azzurro è interessato anche al trequartista del verona Antonio Barak La richiesta del Verona per il cartellino del giocatore parte da 20 milioni di euro.

Dall’Inghilterra ivece il Manchester United, Arsenal , New Castle ,punta Osimhen , il valore del calciatore nigeriano 100milioni di euro presso stabilito dal presidente Aurelio De Laurentiis .

UDINESE

Gerard Deulofeo sogna una big. Solo voci , ma a 28 anni il calciatore in un’intervista ha dichiarato:”Quello che ho chiaro è che ho 28 anni e il meglio della mia carriera deve ancora venire”. Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, ha commentanto così durante un’intervista ad As le voci sul suo futuro.

PSG

Achraf Hakimi resta a Parigi. Lo ha dichiarato ieri Alejandro Camano, agente del terzino marocchino ex Inter, nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Colonia: “È un giocatore del PSG, è felice. Ci sono quattro anni di contratto, è giovane e vuole continuare a crescere a Parigi” le sue parole.

TORINO

Il presiente Cairo attende le decisioni di Belotti . Il numeto uno granata ci soera che l’attaccante possa restare in maglia granata.

SPEZIA

Ivan Provedel sta trattando il rinnovo di contratto con lo Spezia. Una notizia che si riflette pure sul mercato della Lazio visto che il classe 1994 piace molto a Sarri per il dopo Reina-Strakosha. Lo scrive Tuttomercatoweb.

TOTTENHAM

Lukaku! Secondo Mundo Deportivo è questa la richiesta di Antonio Conte alla dirigenza del Tottenham per l’attacco della prossima stagione. Il francese del Lipsia ha però diversi estimatori. Conte corteggia anche il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni .

BARCELLONA

Al Barcellona piace Robert Lewandowski: il Bayern Monaco non vuole cedere il polacco e allora il Barcellona si guarda attorno. Secondo Mundo Deportivo, il piano B dei blaugrana porta al belga del Chelsea.

Bayern Monaco

Il Bayern Monaco punta Denzel Dumfries: l’esterno, protagonista di un’ottima stagione all’Inter, potrebbe avere lo stesso destino di Hakimi, ceduto dopo una sola stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport i nerazzurri sacrificherebbero l’olandese solo in caso di grande offerta, non meno di 35 milioni di euro.

Intanto Thomas Muller ha rinnovao cun il club bavarese fino al 2024 col Bayern Monaco. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. Il rinnovo era già nell’aria: Muller, 624 le presenze, 226 reti e 31 titoli coi bavaresi è una delle ultime bandiere rimaste ad altissimi livelli.

FIORENTINA

Aleksandr Kokorin è fuori dai progetti di Italiano e la Fiorentina continua a spingere per la risoluzione del contratto dell’attaccante, in scadenza 2024. Lo riporta Metaratings.ru.

EMPOLI

“Andreazzoli è il nostro tecnico ideale. In lui abbiamo trovato un uomo dai grandi contenuti calcistici che credeva nelle nostre idee. Ci ritroveremo per parlare, dovremo ritrovare per il prossimo anno quella convinzione che ci ha accompagnato per tutta la stagione”. Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato così del futuro in panchina del tecnico dei toscani ai microfoni di TGR Rai Toscana.