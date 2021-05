Serie A: Torino-Parma 1-0. Ducali matematicamente in B

Nel posticipo della 34esima giornata di Serie A il Torino conquista tre punti pesantissimi nello scontro salvezza contro il Parma, vinto 1-0 grazie alla rete di Vojvoda.(nella foto di Fabio Petrosino , il gol di Vojvoda)

Il gol che condanna il Parma alla matematica retrocessione in serie B arriva al 18’ del secondo tempo dopo una bella azione di Ansaldi e ora la squadra di Nicola, con una gara in meno, è a +4 sul Benevento terzultimo.



I Granata non potevano sbagliare , serviva la vittoria per allungare in classifica per la lotta salvezza. Così è arrivato il quinto risultato positivo e +4 sulla zona retrocessione. Sulla panchina due vecchi amici Davide Nicola e Roberto D’Aversa, insieme un po’ di anni fa con la maglia della Ternana , con M Mario Beretta in panchina , la Ternana che qualche settimana fa ha conquistato la promozione in Serie B.

Allo stadio Grande Torino , la partita inizia a grandi ritmi , il Parma gioca bene anche per una questione d’orgoglio.

I primi squilli arrivano con Cornelius colpo di testa di poco alto , Ansaldi tiro potente che centra la traversa.

A inizio ripresa il Toro accelera e mette sotto pressione il Parma. Le difficoltà sono nel trovare spazi giusti per Sanabria e Belotti.

Al 18’ , Ansaldi evita Laurini e mette un rasoterra in area , Pezzella distratto , Vojvoda libero e indistrurbato di piatto mette la palla in rete.

Esultanza di Vojvoda (Foto Fabio Petrosino il giornale dello sport

Il Toro abbassa il baricentro a difesa del prezioso gol . Le ripartenze sono affidate a Belotti che trova il gol annullato per fuorigioco, il ‘Gallo’ ci riprova , questa volta è il palo a negargi la gioa del gol.

Il Parma prova a spingere nei minuti finali , la Serie B purtroppo è un’amara realtà.

IL TABELLINO

TORINO-PARMA 1-0

Torino (3-5-2): Sirigu ; Izzo , Nkoulou , Bremer ; Vojvoda , Rincon (36’ st Linetty ), Baselli , Lukic , Ansaldi ; Belotti (36’ st Zaza ), Sanabria .

A disp.: Ujkani, Milinkovic-Savic, Lyanco, Rodriguez, Singo, Murru, Buongiorno, Gojak, Bonazzoli. All.: Nicola

Parma (4-3-3): Sepe ; Laurini (30’ st Busi ), Bruno Alves , Dierckx (1’ st Gagliolo ), Pezzella ; Hernani (39’ st Pellè ), Brugman (31’ Kurtic ), Grassi (30’ st Brunetta ); Kucka , Cornelius , Gervinho

A disp.: Colombi, Rinaldi, Bani, Osorio, Sohm. All:. D’Aversa 5,5

Arbitro: Aureliano

Marcatore: 18’ st Vojvoda (T)

Ammoniti: Dierckx (P), Hernani (P), Kucka (P)