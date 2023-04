Ivan Juric non esulta per il pareggio di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

“Il risultato non mi soddisfa, la squadra meritava di vincere, non è stata cinica davanti alla porta – ha spiegato il tecnico del Toro a fine partita -. Dopo mezzora dovevamo essere 2 o 3-0. Sono soddisfatto della prestazione, peccato per il risultato. I ragazzi oggi hanno fatto una partita importante”.