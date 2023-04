Serie A – Sassuolo – Torino 1-1

Nell’ultimo match della 28a giornata di Serie A, Sassuolo e Torino pareggiano 1-1 al Mapei Stadium. (Nella foto , Sanabria aurie del pareggio granata)

Nel primo tempo il Torino sfiora il vantaggio (traversa di Radonjic al 32′). Dopo quattro minuti il Sassuolo passa un vantaggio:Milinkovic-Savic respinge il sinistro a giro di Berardi proprio sui piedi di Pinamonti che a porta vuota non sbaglia. Nella ripresa i granata pareggiano pari con una splendida torsione in tuffo di testa di Sanabria al 66′.

IL TABELLINO

SASSUOLO-TORINO 1-1

Sassuolo (4-3-3): Consigli ; Toljan , Ferrari , Tressoldi , Rogerio ; Frattesi (44′ st Thorstvedt), Maxime Lopez , Matheus Henrique (29′ st Harroui ); Berardi (32′ st Bajrami ), Pinamonti (29′ st Defrel ), Laurienté . A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Alvarez, Obiang, Ceide, Romagna, Zortea, Erlic, Cannavaro. All.: Dionisi

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic ; Gravillon (41′ st Djidji), Schuurs , Buongiorno ; Singo (10′ st Lazaro ), Ricci , Linetty , Rodriguez (41′ st Vojvoda); Vlasic , Radonjic (36′ st Miranchuk sv); Sanabria 7(41′ st Pellegri sv). A disp.: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Adopo, Seck, Gineitis. All.: Juric

Arbitro: Pezzuto

Marcatori: 36′ Pinamonti (S), 21′ st Sanabria (T)

Ammoniti: Frattesi (S), Linetty (T)

Note: Ammonito al 27′ st Juric (T) per proteste