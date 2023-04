Serie A: Empoli-Lecce 1-0 decide Caputo su calcio di rigore

L’Empoli batte il Lecce 1.0. Così allo stadio ‘Castellani’ termina il primo postico della 28° giornat

Nel prino tempo l’Empoli crea tante occasioni per passare in vantaggio ma trova Falcone autore di buoni interventi. Nella ripresa i toscani passano, grazie al rigore guadagnato da Parisi e trasformato al 62’ da Caputo. Gli undici di Baroni non trovano le forze nel finale per il pari. L’Empoli sale a 31 punti in classifica, a +4 su Lecce, fermo a 27 e venerdì allo stadio del mare arriva il Napoli.





IL TABELLINO

EMPOLI-LECCE 1-0

Empoli (4-3-1-2): Perisan ; Ebuehi , Ismajli, Luperto , Parisi ; Marin , Akpa Akpro (40’ Fazzini ), Bandinelli (dal 36’ st Grassi); Baldanzi (dal 27’ st Cambiaghi ); Caputo (dal 36’ st Satriano), Piccoli (dal 27’ st Haas ). All. Zanetti.A disposizione: Ujkani, Cacace, Stojanovic, Tonelli, De Winter, Henderson, Vignato, Destro, Pjaca.

Lecce (4-3-3): Falcone ; Gendrey , Tuia , Baschirotto , Pezzella (dal 40’ st Gallo); Hjulmand , Gonzalez , Blin (dal 28’ st Helgason ); Banda (dal 1’ st Di Francesco), Strefezza (dal 28’ st Oudin ), Colombo (dal 34’ st Ceesay). All. Baroni. A disposizione: Brancolini, Bleve, Cassandro, Romagnoli, Ciucci, Ceccaroni, Askildsen, Persson.

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 17′ st rig. Caputo

Ammoniti: Bandinelli (E), Fazzini (E), Marin (E); Blin (L), Tuia (L)

Espulsi: Tonelli (E, dalla panchina)