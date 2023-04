Napoli – Milan , gli straschici

Dopo la magica notte al Maradona e la vittoria del ‘Milan ‘ 4-0 contro la capolista Napoli , continuano le polemiche su quanto è accaduto nel sottopassaggio degli spogliatoi alla ripesa del secondo tempo tra Maldini e il tecnico partenopeo Luciano Spalletti.

Spuntano fuori anche foto di Politano che provoca i tifosi rossoneri , un filmato con l’alterco tra Maldini , Spalletti e Leao , l’attaccante rossonero reo di aver esultato al vantaggio del Milan non in un modo educato verso la Tifoseria partenopea.

Insomma , il Milan ha vinto con merito il match , i rossoneri hanno vinto una battaglia e non la Guerra . Il Napoli rimane capolista e molto distante dalla squadra allenata da Stefano Pioli ne è cosciente.

Ora ci sarà il doppio confronto tra Milan e Napoli ai quarti di finale Champions League con eventuali ripercussioni negative sul gruppo azzurro? Tanti cominciano a d indossare le vesti della Sibilla Cumana tirando fuori ragionamenti e giudizi nei campi specifici della psicologia.

Il gioco del Calcio è uno Sport facile da capire e comprendere le regole , ma soprattutto non diventa educativo quando dopo un risultato acquisito con merito – in questo caso – la vittoria del Milan contro il Napoli , quando però si comincia ad insistere su argomenti che non appartengono al terreno di gioco gli straschi continuano ad alimentare il ‘fuoco’ fatto da discussioni e ripicche.

Spalletti ha fatto notare a Maldini il comportamento non educativo di Leao dopo il gol del vantaggio, Maldini che difende calciatore e fino a quì non fa una piega tutto ci sta , ma lasciamo le cose come stanno , ci sarà un chiarimento e forse anche qualche sanzione in arrivo.