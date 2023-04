Lecce , Baroni:” Dobbiamo ritrovare fiducia”

Amareggiato Baroni, tecnico del Lecce, commenta così la sconfitta contro l’Empoli:

“È un momento che ci può servire per il prosieguo del campionato. I ragazzi hanno fatto bene nel primo tempo , nel secondo abbiamo perso troppi palloni. Abbiamo perso determinazione negli ultimi metri, spesso siamo ansiosi nella gestione dei passaggi e dei cross. La mancanza di conclusioni è un dato che mette in evidenza che non siamo abbastanza cattivi. Dobbiamo sbloccare questa situazione, la squadra ha l’energia giusta per farlo”.