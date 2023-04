Esclusiva Casa Napoli, Gaetano Fontana”Lobotka lo vedo al Barcellona

Durante la trasmissione di CasaNapoli.Net, è intervenuto Gaetano Fontana ex giocatore Azzurro.

Di seguito il suo intervento:

Tu che sei stato tra i protagonisti del Napoli risalito dalla c, cosa pensi di questa grande stagione??

Il Napoli sta facendo un grande lavoro iniziato in estate con dei cambiamenti importanti, sono partiti giocatori che avevano fatto la storia e sono arrivati innesti prospettici di qualità e devastanti ,penso a Kim a Kvaratskhelia, addirittura qualcuno storceva il naso.

Io provo grande soddisfazione a vedere il Napoli dominare in Italia e con grandi possibilità di arrivare in semifinale di Champions dopo il nostro ciclo fatto di sacrifici nelle serie minori

Tu sei stato un grande regista, un tuo pensiero sullo straordinario percorso di Lobotka

Io faccio due nomi Lozano e Lobotka perché il Napoli è stato bravo a non cederli dopo le prime stagioni deludenti e poi con il lavoro di Spalletti li ha pienamente recuperati ; su Lobotka a parte il mio parere dove devo ammettere di essermi ricreduto ,ad oggi dico che potrebbe giocare nel famoso centrocampo del Barcellona con Xavi e Iniesta senza sfigurare

Sulla sconfitta con il Milan ? calcolata o campanello di allarme?

In campo non si va mai per perdere ,non c’è nessun calcolo ,penso invece che ci sia stato un calo mentale generale di tutta la squadra .

Credo che Spalletti e tutto il suo staff faranno rialzare subito il ritmo e la testa alla squadra; hanno dato un segnale a noi umani che anche loro possono avere una battuta di arresto .

Penso che la sconfitta sia anche utile in ottica Champions per prendere spunto.

Vorresti fare un saluto a tutti i club Napoli nel mondo e All’ Unione Azzurra Nel Mondo?

Grazie a te e alla tua persona possono mandare un grosso abbraccio virtuale a tutti i tifosi azzurri nel mondo, io sono stato fortunato a vestire la maglia azzurra lo considero un premio alla carriera e Napoli sarà sempre nel mio cuore.