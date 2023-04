Dionisi , Sassuolo:”partita equilibrata , pareggio giusto”

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi commenta ai microfoni di Sky il pareggio casalingo contro il Torino.

“Faccio i complimenti ai ragazzi perché il peccato è aver preso gol nel nostro momento migliore, non c’era proprio la sensazione di subire. La partita è stata equilibrata e il pareggio giusto, abbiamo avuto occasioni noi e loro. Nelle scorse partite contro il Torino non eravamo mai stati così bravi, oggi non era facile perché era una ripresa e qualcuno non era riuscito ad allenarsi con continuità”.