Verona , Tudor:”Una bella vittoria, un bel primo tempo ma un brutto secondo tempo”

“Nel primo potevamo andare anche sul 2-0, poi abbiamo protetto il vantaggio in una gara maschia e difficile”. Cosi’ Igor Tudor, allenatore del Verona, commenta a Dazn la vittoria contro il Genoa in campionato.

“Sono contento, tre punti importanti che ci caricano ancora per la partita di sabato”, ha aggiunto. Prossimo impegno per i gialloblu’ in casa dell’Inter. “Saranno super motivati dopo la vittoria di ieri, visto che e’ tornata in lotta per lo Scudetto. Sara’ una bella partita, non abbiamo niente da perdere e andremo li’ per fare la nostra gara”, ha concluso.