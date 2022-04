Un Pulmino per il Bic Genova: aperta una raccolta fondi

Una raccolta fondi su Gofundme, la piattaforma di crowdfunding più nota al mondo per acquistare un pulmino. Una nuova sfida per il Bic Genova. Da vincere con l’aiuto di tutti!

“Siamo pronti a un ulteriore salto di qualità”, ammette Marco Barbagelata, presidente della società che dal 1997 avvicina i ragazzi disabili all’attività fisica e allo sport di squadra. “Abbiamo bisogno di un Pulmino per le trasferte dei campionati e i trasferimenti settimanali legati alle nostre variegate attività con i ragazzi, così come per il Camp di luglio a Sappada e le tante altre iniziative che vedono protagonisti i nostri ragazzi”.

Dal basket al calcio, passando per le attività nelle scuole, i progetti di “Sport & Autonomia” e corsi di avviamento e perfezionamento sportivo per atleti con disabilità fisica e mentale. Il Bic Genova ha costruito anno dopo anno una delle più belle storie di sport sociale a Genova.

“Oggi abbiamo 70 atleti “special” che vivono il loro sport con un entusiasmo unico e contagioso. Partecipiamo al campionato di “Quarta Categoria” e organizziamo il bellissimo Dolomiti Camp a Sappada nel mese di Luglio con due settimane in cui i nostri ragazzi vivono una esperienza sportiva e di vita davvero unica”, sottolinea Giulio Attardi, cuore e anima del Bic sul campo.

“Grazie alla collaborazione con Stelle nello Sport – aggiunge Barbagelata – siamo protagonisti in numerosi eventi sportivi e di formazione per diffondere lo Sport Paralimpico come strumento di educazione e inclusione sociale. Saremo alla Festa dello Sport a maggio e collaboreremo alla realizzazione dello SportAbility Day a settembre”.

L’obiettivo primario, adesso, è quello di regalare ai ragazzi del Bic Genova un Pulmino per le loro bellissime esperienze sportive! “Con un piccolo aiuto da parte di tutti possiamo centrare questo grande obiettivo! Abbiamo attivato questa raccolta fondi su internet. Donare è davvero facile, veloce e sicuro. Ci saranno anche alcuni eventi con l’aiuto di Panathlon Club Genova Levante e Lions. Ringraziamo tutti coloro che ci aiuteranno e anche chi condividerà questa raccolta fondi”.

Clicca qui sotto per donare

www.gofundme.com/f/un-pulmino-per-il-bic-genova