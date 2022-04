Milan , Pioli:” è mancata la giocata, il guizzo decisivo per sbloccare la partita”

Un coriaceo Bologna ha costretto il Mian sullo 0-0. .Il pareggio riapre del tutto la corsa verso lo scudetto tra le tre squadre le papabili: Milan ., Inter e Napoli.

Pioli ai microfoni Dazn:”Non siamo riusciti a trovare il gol è mancata giocata, il guizzo, il colpo decisivo per sbloccare la partita” ha dichiarato Pioli nel post partita. “Queste serate sono così, se non segni subito poi si complicano. La prestazione è stata buona, la squadra è scesa in campo col giusto spirito e la giusta determinazione. Non eravamo né tesi, né troppo carichi, né tanto meno presuntuosi. Alla squadra posso solo imputare poco lucidità negli ultimi 20 metri, anche dopo l’ingresso di Ibrahimovic dovevamo essere meno frenetici”.

“Non ci nascondiamo il fatto che pensavamo potesse essere una giornata a noi favorevole per allungare e invece le avversarie hanno accorciato” ha proseguito il tecnico rossonero. “Adesso pensiamo alla prossima partita, al Torino. Di certo è un’occasione mancata, ma la prestazione mi soddisfa. Il campionato comunque si deciderà all’ultima, da qui in poi le difficoltà non mancheranno per noi come per gli altri. Nessuno ti concede o regala nulla. Speriamo le prossime volte di sfruttare le ripartenze e gli spazi e concretizzare quello che creiamo. Perché anche stasera abbiamo creato tanto”.