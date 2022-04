Hellas Verona – Genoa 1-0.Decide Simeone

Nle posticipo della 31^ giornata , il verona batte il Genoa 1-0.

genoa incassa una pesante sconfitta al bentegodi .La squadra di Blessin scene al penuktimo posto in classifica (a 3 punti dalla zona salvezza). Decisiva la rete di Simeone in avvio di match, confezionata insieme all’altro ex della partita Bessa. La squadra di Tudor si conferma invece nelle zone tranquille della classifica.

IL TABELLINO VERONA-GENOA 1-0

VERONA (3-4-2-1): Montipò , Casale , Gunter , Ceccherini , Faraoni (34’ st Sutalo ), Tameze , Ilic , Lazovic (24’ st Depaoli ), Bessa (25’ st Hongla ), Caprari (45’ st Frabotta ), Simeone. A disp.: Boseggia, Chiesa, Cancellieri, Praszelik, Retsos. All. Tudor

GENOA (4-2-3-1): Sirigu , Hefti , Vasquez , Maksimovic , Frendrup , Sturaro (1’ st Galdames ), Badelj , Gudmundsson (1’ st Yeboah ), Melegoni (33’ st Ekuban ), Portanova (18’ st Amiri ), Destro (18’ st Piccoli ). A disp.: Marchetti, Semper, Calafiori, Criscito, Ghiglione, Hernani, Masiello. All. Blessin

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 5’ pt Simeone (Ver)

Ammoniti: Sturaro, Ceccherini, Tameze, Gudmundsson, Bessa, Casale, Hefti