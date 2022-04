Il tecnico del genoa , alla prima sconfitta dal suo arrivo sulla panchina genoana, subito dopo la sconfitta contro il Verona:

“Nel secondo tempo altra faccia del Genoa, per questo sono soddisfatto visto che abbiamo creato una o due occasioni provando ad agguantare il pareggio. Siamo tristi per la sconfitta ma ora dobbiamo pensare alla prossima partita”. Lo ha detto Alexander Blessin, allenatore del Genoa, commentando in conferenza stampa la sconfitta con il Verona in campionato.