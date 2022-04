Football americano: risultati, rinvii e notizie seconda divisione e CIF9

Due le partite rinviate per ragioni ancora legate al Covid. Derby di Torino ai Giaguari, avanti tutta per Skorpions e Lions in Seconda Divisione. In CIF9, vittoria interna per Gorillas, Mad Bulls, Achei, Leoni e Pretoriani, esterna per Cavaliers e West Coast Raiders. Ecco il recap del weekend.Foto: Pretoriani Vs Trappers

Pubblicato il comunicato di preview, ecco prontamente arrivare la comunicazione degli ennesimi rinvii legati al Covid: questa settimana a ‘saltare’ sono state le partite tra Aquile Ferrara e Hogs Reggio Emilia (Seconda Divisione), che verrà recuperata il 22 maggio, e Rams Milano vs Predatori GdT, rinviata al 16 aprile.

Veniamo alle partite giocate e al successo dei Giaguari Torino nel derby torinese contro i Reapers in Seconda Divisione. Terza vittoria consecutiva per il team guidato da coach Harper, maturata con un gioco preciso ed incisivo sin dalle prime battute, al netto di qualche nervosismo di troppo, tipico delle stracittadine molto sentite come queste. Il 31 a 0 finale racconta di una superiorità netta dei Giaguari, ma i Reapers hanno comunque dimostrato grandi passi avanti rispetto alla scorsa stagione e, se forse non sono sufficienti a colmare il gap contro i Vice Campioni d’Italia, potranno rivelarsi fondamentali per rintuzzare le ambizioni del team in chiave playoff.

Chi ha ripreso da dove aveva interrotto, causa Covid, sono gli Skorpions Varese che in trasferta a Verona rifilano 43 punti ai Redskins, incassandone solo 12. Sarà molto interessante vedere cosa succederà a Varese la prossima settimana, quando gli scorpioni riceveranno i Lions Bergamo, anch’essi imbattuti nel Girone B dopo la bella vittoria di ieri contro i Frogs Legnano.

Il ricco menù offerto dal CIF9 ha visto la disputa di partite dai punteggi piuttosto importanti, a cominciare da quello tra Gorillas Varese e Hammers MB, con i varesini che hanno finalmente ricominciato a macinare del gran bel gioco in attacco e i brianzoli a farne le spese. L’esordio in campionato di Mad Bulls Barletta e Legio XIII Roma ha visto prevalere nettamente il team pugliese, con un attacco già molto produttivo (40 i punti segnati); vittoria interna alla prima di campionato anche per gli RVL Achei Crotone, che sbarrano la strada agli Eagles Salerno con un convincente 33 a14 finale. Seconda vittoria consecutiva per i Cavaliers Castelfranco, questa volta ai danni dei Muli Trieste e, ancora una volta, ottenuta con apparente facilità ed autorità. Più fatica ma stesso risultato per i Campioni d’Italia in carica: i Leoni Basiliano battono Venezia 20 a 13 e restano appaiati ai Cavaliers in vetta al Girone E in attesa dello scontro diretto del prossimo 24 aprile.

Situazione identica nel Girone C, con West Coast Raiders Toscana e Pretoriani Roma che confermano la propria imbattibilità vincendo, rispettivamente, contro Guelfi Neri Firenze e Trappers Cecina (questi ultimi autori comunque di una rimonta pazzesca dopo aver chiuso la prima metà dell’incontro sul 24 a 0!) e chiamati il prossimo 24 aprile al match della verità per la testa del Girone.

Risultati ufficiali:

CAMPIONATO ITALIANO SECONDA DIVISIONE – Week 5

Reapers Torino vs Giaguari Torino 0-31

Lions Bergamo vs Frogs Legnano 27-0

Redskins Verona vs Skorpions Varese 12-43

CAMPIONATO ITALIANO A 9 GIOCATORI – Trofeo Paolo Crosti (CIF9) – Week 4

Gorillas Varese vs Hammers Monza Brianza 42-6

Mad Bulls Barletta vs Legio XIII Roma 40-14

Muli Trieste vs Cavaliers Castelfranco 8-43

RVL Achei Crotone vs Eagles Salerno 33-14

Leoni Basiliano vs Venezia A.F.T. 20-3

Guelfi Neri Firenze vs West Coast Raiders Toscana 14-34

Pretoriani Roma vs Trappers Cecina 37-32

Classifiche: https://www.fidaf.org/campionati/

Ph. Credits: @Plutosky