SERIE A TIM -Napoli – Lazio 0-1. Decide Vecino

di Sergio Chiaretti).- La Lazio passa al Maradona 1-0. Decide il gol di Vecino al 76′. I Paretenopei incassano la prima sconfitta casalinga in questa stagione e dopo otto vittorie consecutive.

Una Lazio perfetta quella schierata dall’ex Maurizio Sarri contro la capolista Napoli..Imbrigliato Lobotka, senza faro a centrocampo senza le rinomate verticalizzazioni gli azzurri hanno sofferto per tutto il primo tempo le veloci ripartenze bianocelesti. Provedel inoperoso , a parte una conclusione di Zelinski parata da provedel e un tiro di Anguissa termnato alto con deviazione, mentre Meret ha rischiato di capitolare salvato da Di Lorenzo sullla linea della porta , su colpo di testa di Vecino , su punizione calciata da Luis Alberto.

Nella ripresa Il Napoli cambia ritmo e comincia a palleggiare con due tocchi e via. Qualche apprensione per Provedel ma, senza alcun esito, Luis Alberto mura un destro di Osimhen dopo una buona giocata di Olivera, poi Kvara non centra la porta su punizione e Zielinski calcia a lato dal limite.

Al 76′ la Lazio passa in vantaggio: Kvara su ripiegamento respinge di testa corto dal limite dell’area azzurra , vecino prende la mira e calcia di destro angolando la mira che batte Merete.

Gol che gela i Maradona. Spalletti a fare subito dei cambi: fuori Anguissa e Lozano, dentro Elmas e Politano. Sostituzioni che danno più ritmo agli azzurri.

Elmas ci prova due volte, ma la mira è imprecisa. Poi Osimhen centra la traversa di testa e Provedel ferma il tap-in di Kim. Intervento super che respinge l’assalto del Napoli e innesca un finale ad alta tensione. Spalletti ole prova tutte, dentro Simeone, Ndombelé e Zedadka, mentre la Lazio si chiude nella propria trequearti e si difende senza affanni. Nel finale ancora la Lazio ad andare vicina al raddoppio con una punizione di Milinkovic-Savic che si stampa sulla traversa.

IL TABELLINO

NAPOLI-LAZIO 0-1

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6, Kim 6,5, Olivera 5,5 (49′ st Zedadka sv); Anguissa 5 (26′ st Elmas 6), Lobotka 5,5 (39′ st Ndombelé sv), Zielinski 6 (39′ st Simeone sv); Lozano 5 (26′ st Politano 5,5), Osimhen 6, Kvaratskhelia 5.

A disp.: Marfelli, Gollini, Juan Jesus, Bereszynski, Ostigard, Demme, Zerbin, Gaetano. All.: Spalletti 5,5

Lazio (4-3-3): Provedel 7; Marusic 6,5, Patric 6,5, Romagnoli 6, Hysaj 6; Milinkovic-Savic 6,5, Vecino 7, Luis Alberto 7 (43′ st Cataldi sv); Felipe Anderson 6 (14′ st Pedro 5,5), Immobile 7, Zaccagni 6,5 (39′ st Cancellieri sv).

A disp.: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Radu, Gila, Marcos Antonio, Romero, Lazzari, Basic, Fares. All.: Sarri 7

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 22′ st Vecino (L)

Ammoniti: Osimhen, Elmas (N); Patric, Marusic (L)