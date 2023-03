SERIE A TIM- Atalanta – Udinese 0-0

Al Gewiss Stadium Atalanta-Udinese, terzo anticipo della 25esima giornata di Serie A finisce 0-0.

Nel primo tempo la Dea prende le redini del gioco ma, crea pochissime occasioni. L’Udinese risponde solo in contropiede creando qualche apprensione alla porta difesa da Musso.

Nella ripresa i friulani si chiudono nella propria metà campo con i nerazzurri di Gasperini che tentano in tutti i modi la via del gol, trovando sulla loro strada uno strepitoso Silvestri , ilpotriere bianconero al 90′ nega il vantaggio a Toloi con una grande parata.

Per Gasperini un altro mezzo passo falso dopo i ko contro Lecce e Milan, che non aiuta i suoi ad accorciare sulla zona Champions League. Per Sottil prosegue il digiuno di vittorie: solo una nelle ultime 17 partite di campionato.

IL TABELLINO

Atalanta-Udinese 0-0

Atalanta (3-4-3): Musso ; Toloi , Demiral , Djimsiti ; Maehle , De Roon, Koopmeiners (41′ Ederson ), Ruggeri ; Lookman (18′ st Muriel ), Hojlund (45’+1 st Vorlicky), Boga (18′ st Pasalic).Allenatore: Gasperini

Udinese (3-5-2): Silvestri ; Becao , Bijol , Perez; Ebosele (33′ st Masina ), Arslan (14′ st Pereyra ), Walace, Lovric (33′ st Samardzic ), Udogie ; Beto, Success (20′ st Thauvin 5).

Allenatore: Sottil

Arbitro: Ghersini

Marcatori:

Ammoniti: Lovric (U), Becao (U), Ederson (A), Djimsiti (A), Ebosele (U)