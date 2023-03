Napoli, Spalletti:” partita storta e sfortunata”

Dopo la sconfitta contro la Lazio, Luciano Spalletti non fa drammi.

“Una partita storta , i ragazzi nellospogliatoio erano molto dispiaciuti – ha spiegato il tecnico del Napoli a DAZN -. Ora si dobbiamo riprendere il lavoro in maniera corretta, ma nessuno si è tirato indietro a combattere. “Abbiamo palleggiato in maniera più sporca rispetto al solito e forzato le uscite laterali, dove loro ci lasciavano linee di gioco – ha aggiunto -. C’era la possibilità di andare anche in mezzo, ma siamo stati poco pazienti. Ci è mancata qualità”.