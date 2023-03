F1 , Gran premio del Bahrain. Pole di Verstappen

La Formula 1 riparte così come lo scorso anno. Sul circuito del Sakhir si è ufficialmente aperto il Mondiale F1 2023. Oggi pomeriggio sono andate in scena le qualifiche del GP del Bahrain, con Max verstappe (Red Bull) che ha conquistato la pole position (21° in carriera) davanti al compagno di scuderia Sergio Perez, il messicano davanti alle due Ferrari di Leclerc e Carlos Sainz.

Di seguito la griglia di partenza del GP del Bahrain 2023 e i risultati delle qualifiche della prima tappa del Mondiale F1

GRIGLIA DI PARTENZA GP BAHRAIN F1 2023

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Perez (Red Bull)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Fernando Alonso (Aston Martin)

6. George Russell (Mercedes)

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Lance Stroll (Aston Martin)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Nico Hulkenberg (Haas)

11. Lando Norris (McLaren)

12. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

15. Alexander Albon (Williams)

16. Logan Sargeant (Williams)

17. Pierre Gasly (Alpine)

18. Kevin Magnussen (Haas)

19. Oscar Piastri (McLaren)

20. Nyck De Vries (AlphaTauri)

Sergio Perez

Charles Leclerc