Domenica 5 marzo: via alla primavera dell’ippica all’Ippodromo Capannelle

All’Ippodromo Capannelle la primavera inizia in anticipo. Domenica 5 marzo, con il primo importante appuntamento al galoppo, si apre ufficialmente la stagione ippica capitolina sulla pista grande in erba. Ed è subito festa, come racconta l’ing. Elio Pautasso, Presidente di Federippodromi e Direttore generale Hippogroup Roma Capannelle: «Con il calendario ufficializzato dal Masaf, siamo finalmente pronti ad iniziare con entusiasmo questa nuova annata ippica alle Capannelle. La nostra speranza è che tutto fili liscio nei rapporti con le istituzioni, sia nazionali che locali, per quanto riguarda la gestione dell’ippica e del nostro ippodromo. Le premesse ci sono e l’augurio è che continui così. Adesso non vediamo l’ora di iniziare per riabbracciare tutti gli appassionati e le famiglie desiderose di passare un bel pomeriggio di corse all’aria aperta».

SABATO 4 MARZO – TROTTO

Otto le corse giornaliere nel convegno di sabato 4 marzo, tra cui due prove di eccellente qualità: un intrigante confronto per anziani di categoria A e B e una buona corsa ad inseguimento per validi soggetti di 4 anni. Spettacolare a dir poco la prova di maggior dotazione, il Premio Ready Cash, in cui Balboa Lux e Chief Orlando, entrambi molto veloci e con numeri invidiabili, sono in rapporto di scuderia e cercheranno di controllare tatticamente la corsa; non staranno però certamente a guardare il potente passista Boston Luis, la femmina Aura, in possesso di parziale finale violento, Sinergy, Conan Op e Boccadamo.

Nel confronto per i 4 anni, il Premio Charly de Noyer, non sarà affatto semplice per l’unico penalizzato Dakar rendere un nastro di penalità al tedesco Fiorano, piaciuto moltissimo in occasione del debutto sulle nostre piste, e a De Gaulle Grif.

L’ottava corsa (ore 17.25) è stata selezionata come Seconda Tris del palinsesto ippico nazionale. Inizio alle 14.15. Prossimo convegno di corse al trotto mercoledì 8 marzo.

DOMENICA 5 MARZO – GALOPPO

Subito uno splendido programma per gli appassionati che da tre mesi attendevano questa riapertura festiva. Sette corse, quattro super condizionate, una debuttanti, una perizia e una vendere. Tanti partenti, dieci in media per corsa, distanze dal miglio ai 2000, e soprattutto cinque corse sulla pista grande in erba.Partiamo dai tre anni, la speranza dell’ippica ma anche i veri padroni della primavera che li vedrà protagonisti assoluti del Regina Elena e del Parioli, il primo maggio, e poi del Derby il 21 maggio.

In programma in questa domenica 5 marzo due tappe canoniche in vista delle nostre Ghinee, i tradizionali Arconte e Ceprano sul miglio, stesso tacciato appunto di Parioli ed Elena. I maschi nell’Arconte saranno in otto, terza corsa ore 15,40. Binocoli puntati in direzione di Wide Sea, già listed winner, opposto tra gli altri a Don Checco, My Eternal Love e Moqui Marble.

Le femmine saranno in campo nel Ceprano, quarta corsa ore 16,20, e saranno ben 12, tra queste occhio a Estrosa oppure Hey Honey, reduci dal Criterium Femminile, ma attenti anche a Scarlet Beauty e soprattutto a chi sarà in grado di mostrare i progressi migliori.

Ancora i tre anni nel Premio Donatello sui 1800, prima corsa alle 14,35, una prova riservata da sempre agli esordienti, tutti da scoprire e chissà che, come talvolta è accaduto, non si nasconda tra gli 11 al via qualche potenziale campione.

Nel pomeriggio alle Capannelle spazio anche agli anziani con due corse di spessore assoluto. Sul miglio, sesta corsa ore 17,30, saranno in 11 e i migliori punteranno, dopo due settimane, al Natale di Roma. Occhio ai bei nomi di Frozen Juke, Dalek, Terrible Land, Tiaspettofuori, Win the Best.

Quindi il Premio Tupini che ricorda in Umberto non soltanto il politico che fu più volte ministro negli anni ’50 e ’60 ma anche il presidente della Società Capannelle. Nel suo nome, seconda corsa ore 15,05, correranno in 8: tra questi Clarenzio Fan, Brigante Sabino, Frozen Day, Autre Etape, Que Tempesta. Davvero un’entusiasmante apertura di stagione, se il buongiorno si vede dal mattino…

Foto: Domeico Savi