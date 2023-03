Ciclismo – il 4 marzo la 17^ edizione di “Strade Bianche”

A cura di Marco Foianesi. Sale l’attesa per il primo grande appuntamento sulla strade sterrate senesi. Sabato 4 marzo, prendi il via la diciassettesima edizione delle Stadre Bianche, ormai per gli amanti del ciclismo, la Classica del Nord più a Sud d’Europa. Prenderanno parte 18 World Tour e 7 Professional pronte a darsi battaglia sugli oltre 180 chilometri di gara, 63 chilometri di strada bianca e 11 tratti sterrati.(Nella foto di repertorio Van der Poel)

Strade Bianche, assenti Van Aert e Pogačar: Favorito Van Der Poel

Il vincitore della passata edizione, Pogačar ha dato forfait. Sarà impegnato nella Parigi–Nizza che partirà il 5 marzo. Lo attende il vincitore del TourdeFrance 2022, JonasVingegaard, fresco vincitore dellaVoltaaGalicia per quello che si preannuncia uno dei duelli più affascinanti della stagione. Altro assente di lusso il belga Van Aert che debutterà alla Tirreno–Adriatico il 6 marzo.

Visto le assenze, tra i favoriti d’obbligo spicca il campione del ciclocross Van Der Poel, già vincitore dell’edizione del 2021. Per l’olandese della Alpecin-Deceuninck si tratta del debutto stagionale. Dopo le fatiche mondiali si è allenato per due settimane in altitudine in Spagna. Tra i rivali più accreditati va segnalato il francese Alaphilippe, che conosce bene il percorso avendolo vinto nel 2019. Alla ricerca del tris il polacco Kwiatkowski, alla caccia del record di Cancellara. Outsideri vari Thomas Pidcock, Matej Mohoric, Peter Sagan, Alberto Bettiol, Tim Wellens e Greg Van Avermaet.

L’arrivo è previsto tra le 16.10 e le 16.50.