Junior Fasano a Bolzano per la 19^ della Serie A Beretta.

Portata a casa nello scorso weekend la prima di tre sfide contro team alto-atesini, tutto pronto in casa biancazzurra per la trasferta a Bolzano di sabato, 5 marzo, nel match valido per il 6° turno di ritorno della Serie A Beretta.

La Junior capolista è carica e decisamente motivata per il match, che si preannuncia in ogni caso non privo di difficoltà per Flavio Messina e compagni, consapevoli di affrontare una squadra esperta e competitiva, come conferma il successo ottenuto ieri nel recupero contro il Pressano.

“Ci aspettano due partite molto difficili in terra altoatesina – dichiara coach Francesco Ancona – Testa però tutta al Bolzano. Siamo preparati e vogliamo fortemente fare risultato”.

La partita, che avrà inizio alle 18 e che sarà trasmessa in diretta streaming gratuita sul portale ElevenSports, sarà arbitrata dalle sig.re Gianna Stella Merisi ed Andrea Alejandra Pepe.

Completano il quadro della 19^ giornata Rubiera-Bressanone, Conversano-Sassari, Appiano-Siracusa, Trieste-Cassano Magnago e Pressano-Merano. Riposerá il Carpi.

Antonio Latartara