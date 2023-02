Serie A- Baschirotto – Strefezza, Cremonese – Lecce 0-2

Nella sfida salvezza giocata allo stadio ‘Zini’ , è il Lecce di Baroni a passare e carniere tre punti importanti in classifica nella corsa verso la salvezza. Lecce dopo due sconfitte consecutive , ritrova la vittoria, dopo un primo tempo non entusiasmante nel quale si aspettava più Cremonese ,grazie a Baschitorro al 58′ , il colpo di testa su bella elevazione a seguito calcio di una punizione calciata da Hjulmand; il raddoppio di Strefezza al 69′ con Chriches che non chiude lo spazio all’italo-brasiliano, che piazza la palla alle spalle di Carnesecchi uno -due che affonda i grigiorossi di Ballardini , ancora fermi a 8 punti e ultimi n classifica senza ancora una vittoria in questa stagione. Il Lecce, invece, aggancia la Juventus a quota 23.



CREMONESE-LECCE 0-2

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi ; Ferrari , Chiriches (29′ st Aiwu ), Vásquez ; Sernicola , Benassi (21′ st Tsadjout), Pickel (1′ st Castagnetti ), Meité , Valeri (15′ st Galdames ); Dessers, Ciofani (15′ st Afena-Gyan). All.: Ballardini. A disp.: Saro, Sarr, Bianchetti, Ghiglione, Okereke.

Lecce (4-3-3): Falcone ; Gendrey , Baschirotto , Umtiti, Gallo ; Blin (39′ Askildsen ), Hjulmand , Gonzàlez (41′ st Helgason); Strefezza (28′ st Oudin ), Colombo (41′ st Voelkerling Persson), Di Francesco (28′ st Banda ). All.: Baroni. A disp.: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Tuia, Ceccaroni, Lemmens.

Arbitro: Orsato.

Marcatori: 13′ st Baschirotto (L), 24′ st Strefezza (L).

Ammoniti: Pickel (C), Colombo (L), Askildsen (L).