SERIE C: Il Gubbio non è in vacanza

(A cura di Marco Foianesi.) La trasferta di Rimini ha precisato che il Gubbio non è andato in vacanza. In settimana mister Braglia aveva spronato l’ambiente dichiarando che non poteva finire così il campionato, e si aspettava una risposta.

La mancanza di un vero obiettivo non poteva essere un alibi dopo che il sogno di poter inseguire una categoria superiore era svanito. La Reggiana, il Cesena ma la stessa Virtus Entella sono state costruite per ritornare in Serie B, categoria di loro competenza, ma la squadra eugubina se la lottava alla pari. L’inizio dell’anno è stato drammatico calcisticamente parlando, un solo punto ma soprattutto tre sconfitte consecutive in casa. Finalmente è arrivata la risposta, Gubbio corsaro con rete di Arena, dando ragione a Braglia……le chiacchere stanno a zero.