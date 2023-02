Red Bull metterà le Ali sempre?

Preentata la nuova monoposto in vista del prossimo Mondiale F1 2023. ( Ph. GdS – Verstappen Red Bull campione del Mondo e costruttori 2022)

(a cura Marco Foianesi.) Il Mondiale di F1 è prossimo, semaforo verde domenica 5 marzo. Intanto è stata presentata la Red Bull, campione del mondo in carica, sia nei piloti con Max Verstappen che come costruttori. Squadra che vince non si cambia si direbbe, e così è stato. La livrea della RB19 è molto simile. Il suo team principal, Horner, ha dichiarato che sarà un campionato come sempre competitivo, con le Mercedes e le Ferrari sempre li a combattere con loro, magari con qualche nuovo team. Se il capo è stato diplomatico, lo spavaldo Max, come sempre è pronto a migliorarsi e a confermarsi, lo era quando non vinceva, figuriamoci adesso.

La presentazione della Ferrari invece ci sarà il giorno di San Valentino, nel giorno degli innamorati, come del resto lo sono gli italiani per la rossa di Maranello.